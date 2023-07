Piero Quispe y Joao Grimaldo: las ‘joyas’ de Perú con grandes chances en lista de convocados para inicio de Eliminatorias 2026

Piero Quispe y Joao Grimaldo tendrían grandes chances de quedar en lista para la primera fecha de Eliminatorias. (Foto: Composición Infobae)

Cada vez falta menos para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, motivo por el cual, Juan Reynoso ya debería ir pensando en el listado de jugadores que buscarán iniciar con el pie derecho su camino hacia la próxima cita mundialista. Los primeros rivales a enfrentar serán Paraguay y Brasil: el primero más físico que táctico y el segundo uno de los mejores del continente.

En ese sentido, el estratega nacional tendría en mente llamar a dos jóvenes que vienen mostrando gran nivel y bastante regularidad en la Liga 1 2023. Se trata de Piero Quispe y Joao Grimaldo, quienes serían las sorpresas para vestir la ‘blanquirroja’ en el mes de septiembre.

Pese a que ninguno ha logrado emigrar para reportenciarse, el ‘Cabezón’ es consciente del buen momento que atraviesan en sus respectivos clubes. En la presente temporada, el jugador de Universitario ha tenido la oportunidad de sumar 1174 minutos, disputar 20 encuentros, anotar en dos ocasiones y asistir en una. Por su parte, el atacante de Sporting Cristal ha tenido 1465 minutos en cancha y también ha estado presente en 20 compromisos, teniendo una mejor cuota de gol: cuatro dianas.

El delantero definió con mucha calidad el empate e Arequipa por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

Cabe resaltar que, ambos futbolistas son titulares indiscutibles en sus equipos e incluso fueron determinantes cuando les tocó ingresar internacionalmente. Si bien el conjunto estudiantil y el elenco ‘cervecero’ se quedaron muy cerca de clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, el rendimiento que mostraron fue mejor del esperado.

A raíz de ello, Quispe habría llamado la atención de diversos equipos, entre ellos, el Brighton & Hove Albion de la Premier League. El periodista Christian Martín reveló que la ‘Joya’ de la ‘U’ forma parte de una lista de scoutings y existe un interés por contar con él a futuro. En el caso de Grimaldo, Sporting Cristal dio a conocer que renovó su vínculo con el jugador hasta 2025.

¿Cuándo sale la lista de convocados?

Se estima que Juan Reynoso dará la lista de convocados para las dos primeras fechas de Eliminatorias a fines del mes de agosto o inicios de septiembre. Pese a que existe una base de jugadores en el plantel, el técnico nacional deberá analizar quiénes son los indicados para afrontar de la mejor manera el inicio del proceso clasificatorio.

Se espera que tanto Piero Quispe como Joao Grimaldo sean considerados por el ‘Ajedrecista’, pues potenciarían la ofensiva del equipo. El volante ‘crema’ sumó minutos con el combinado patrio meses atrás, para ser más precisos, su debut con la selección absoluta fue el miércoles 16 de noviembre de 2022 ante Paraguay, partido que finalizó con el marcador a favor de los peruanos. El 19 del mismo mes hizo lo propio frente a Bolivia.

El habilidoso jugador de Universitario se lució con la pelota tras saque de Carlos Cáceda en amistoso. (Video: Latina).

Mientras que, el atacante ‘celeste’ aún se encuentra a la espera del llamado. Sin embargo, un dato no menor es que ha representado al Perú en categorías menores (Sub 17 y Sub 20), jugando 10 encuentros y acumulando un total de 631 minutos.

Inicio de la Eliminatorias

La selección peruana hará su debut en las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Paraguay el jueves 7 de septiembre desde las 17:30 horas (Perú) en el Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Cinco días después, la ‘bicolor’ regresará a la capital para medirse ante Brasil a las 21:00 horas (Perú) en el Estadio Nacional.

De acuerdo a la normativa de la Conmebol, los seis países que queden primeros en la tabla de posiciones clasificarán de manera directa. Mientras que, el equipo que ocupe el séptimo lugar se verá en la obligación de disputar el repechaje.