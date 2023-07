Joven que hizo pintas de ‘Dina asesina’ no irá a prisión preventiva: Fiscalía no pudo probar que realizó graffiti

Los policías antidisturbios usan bastones contra los manifestantes antigubernamentales durante la protesta contra la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú, 19 de julio de 2023. REUTERS/Angela Ponce

El juez Jorge Eduardo Díaz Leiva, del Vigésimo Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, negó el pedido de 9 meses de prisión preventiva que hizo la Fiscalía contra el estudiante universitario Óscar Bellido Alata, de 27 años.

El estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) permaneció detenido desde el pasado sábado 22 de julio en una carceleta de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Horas después de su detención, el comandante general de la PNP Jorge Angulo realizó una conferencia de prensa, en la que comunicó que el joven había sido detenido porque realizó grafitis en la sede del Palacio de Justicia.

Sin embargo, cinco días después de este anuncio, el Poder Judicial determinó que no existen pruebas de que el estudiante dañó el patrimonio del Estado con la pinta “Dina asesina”.

El abogado del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera comunicó mediante su cuenta de Twitter que la Fiscalía no mostró pruebas de que la pinta existió.

“El Poder Judicial declara infundado requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra Óscar Bellido Alata. La Fiscalía ni siquiera acreditó la existencia de la pinta que dijo había hecho. Irracional y abusivo”, comentó.

Fundamentos de la Fiscalía

El representante de la Fiscalía explicó en la audiencia, realizada este jueves 27 de julio, que se obtuvieron indicios de que Bellido Alata cometió el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante la Tercera Toma de Lima. Por este delito, se buscaba imponerle prisión durante no más de 8 años.

“(...) efectuando pintas en la zona monumental de Lima, siendo que en el muro del Palacio de Justicia pintó en spray la frase “Dina Asesina”. Asimismo, afectó la columna de la alameda Héroes Navales, en la que pintó ‘amigo Policía el que te mandó a matarnos a ti también te matará' (...)”, leyó el juez.

Como prueba, el Ministerio Público presentó el acta policial redactado la noche en la que fue detenido el manifestante.

Fiscalía expone razones para pedir prisión preventiva contra manifestante.

Sin embargo, el abogado del estudiante probó que no hubo un fiscal presente cuando los policías levantaron actas sobre lo que habría ocurrido en la alameda Paseo de los Héroes Navales.

Por esto, el juez Díaz Leiva dictó libertad con restricciones para el estudiante, a quien seguirán investigando por la presunta comisión del delito de daño simple.

En ese sentido, quedó descartado que haya cometido el delito de disturbios, tal como lo señaló el fiscal.

Bellido Alata tendrá que acudir a la Corte Superior quincenalmente para registrar su firma.

“Lo que estoy viviendo ahora es duro. Realmente duro convivir con gente que sí es delincuente. Quisiera que se me siga investigando. No tengo ninguna intención de no apoyar o de no colaborar con la investigación. Por favor sigan investigándome, pero les pido que sea en libertad. No que sea aquí o en un penal”, dijo el estudiante durante la audiencia del pedido de prisión preventiva.

Sobre el momento en el que fue detenido, Óscar Bellido Alata señaló que los policías y el fiscal común fueron agresivos.

“Todo ese momento fue muy caótico y ocurrieron actos irregulares”, aseguró.