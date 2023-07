Corte de agua: Sedapal asegura que servicio se restablecerá este 27 de julio en San Miguel, Breña, Pueblo Libre y Cercado de Lima

Sedapal asegura que corte de agua se restablecerá este 27 de julio en San Miguel, Breña, Pueblo Libre y Cercado de Lima

Los vecinos de San Miguel, Breña, Pueblo Libre y Cercado de Lima se han mostrado incómodos por el corte de agua en sus viviendas, debido a que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) no les informó a tiempo. Es así como a través de las redes sociales reclamaron que no cuentan con el servicio desde el sábado.

Te puede interesar: Vecinos de San Miguel, Pueblo Libre, Cercado de Lima y Breña reclaman por corte de agua: “Avisan 15 minutos antes”

La restricción del servicio se debe al enorme forado que se reportó el pasado 21 de julio, por lo que se conoció que afectó la tubería del colector primario Maranga. Es así como se dio a conocer el cierre temporal de la avenida Universitaria en San Miguel y también el corte de agua por algunos días en cuatro distritos.

A través de una misiva, Sedapal explicó que se activó el plan de contingencia para evitar mayor riesgo. Asimismo, refieren que se dispuso maquinaria, equipos, personal y materiales para los trabajos de campo.

Comunicado de Sedapal

Además, indicaron que el corte de agua se debió a las “situaciones imprevistas” que obligaron a la empresa estatal a restringir el servicio. Esto sucedió a pesar de que se instaló equipo de bombeo. Cabe precisar que, los usuarios reclamaban que se les avisó con hasta 15 minutos de anticipación.

¿Cuáles son los sectores afectados?

Según el comunicado, las zonas afectadas fueron de los distritos de San Miguel, Breña, Pueblo Libre y Cercado de Lima. Con los trabajos que se realizan se podrá evitar aniegos. Y los sectores son los siguientes:

Te puede interesar: San Miguel: inmensos huecos en la avenida Universitaria generan tráfico en la zona

♦ 10

♦ 14

Te puede interesar: Cierre de la Av. Universitaria: Vía estará clausurada por 15 días por enorme forado en pista

♦ 15

♦ 30

♦ 41

♦ 42

Ante ello, manifestaron que se ha dispuesto camiones de cisternas para abastecer a los usuarios afectados, así como también a los centros de salud, clínicas y otros espacios para que tener agua por el momento.

Corte de agua en cuatro distritos en Lima por forado de la avenida universitaria|Andina

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

Sedapal informó que el servicio se restablecerá desde las 00:00 horas de este jueves 27 de julio, en una nueva misiva se reafirmó esta fecha.

“Finalmente, la empresa comunica que, tras el arduo y continuo trabajo de 24 horas al día; por la noche de hoy, 27.07.2023, se restablecerá el abastecimiento de agua potable al 100%”, se lee en el comunicado.

¿Por qué se reportó corte de agua?

El pasado 21 de julio se reportó un enorme forado en entre el cruce de la avenida Universitaria con la Prolongación de la avenida General José de La Mar. Por ello, los vecinos se vieron perjudicados por el corte del servicio. Al igual que los conductores no podrán pasar por esta vía hasta nuevo aviso.

Continúan los reclamos

En esta publicación, los usuarios respondieron por el servicio e indicaron que en algunos momentos se restablece. Sin embargo, llega con poca presión, por lo que los pisos superiores continúan perjudicados.

“Sedapal en la mañana que se restableció el servicio me comentaron que ha venido con baja presión. Necesitamos que venga el agua con presión porque no todos vivimos en el 1.er piso. No se hagan los héroes porque no es un favor que nos están haciendo”, se lee.

“Pregunto por qué no entiendo que significa al 100 % para ustedes ¿Presión normal? ¿Cuántas horas repondran el servicio? O es que ya no tendremos cortes. Porque no dice que terminaron satisfactoriamente con el arduo trabajo que han tenido 24 × 7 desde el 21. Pueden ser más claros”, indicó.