Sheyla Rojas confirma que Maluma intentó conquistarla sin éxito: “Me hice de rogar”

Sheyla Rojas confirma que Maluma intentó conquistarla sin éxito. América Hoy / América TV

En la reciente emisión de ‘América Hoy’, de este jueves 27 de julio, Sheyla Rojas habló sobre el tipo de relación que tuvo con Maluma. El cantante colombiano formó parte de ‘Combate’ en el 2012, cuando recién iniciaba su carrera artística. Allí conoció a la modelo y se mostró interesado en ella.

Aunque Sheyla Rojas rechazó a ‘Papi Juancho’ en ese entonces, pues tenía una relación sentimental con Antonio Pavón, padre de su único hijo; se especuló que la exchica reality buscó a Maluma cuando ya se encontraba soltera. Sin embargo, jamás se supo si pasó algo entre ellos.

Sobre esta “leyenda urbana” de la farándula, Janet Barboza le consultó a la exfigura de ‘Combate’ si tuvo un romance con el intérprete de ‘Hawái’. Sheyla respondió que, en realidad, solo fueron compañeros de trabajo.

Maluma coqueteó con Sheyla Rojas duranto su primera aparición en 'Combate'. (ATV)

“Intentó tener algo conmigo, pero tú sabes que yo me hacía de rogar. Le decía: ‘No, Maluma no’”, explicó en plena transmisión en vivo y para la sorpresa de la ‘Rulitos’.

En otro momento, Sheyla Rojas aseguró que es probable que Maluma ni siquiera la reconozca, no porque no se acuerde de ella, sino porque ha cambiado físicamente en los últimos años. “Mi excompañero de trabajo no se acuerda cuando trabajó conmigo en Combate. No se acuerda de mí como era antes”, dijo.

¿Sigue en contacto con Maluma?

Durante el programa, Sheyla Rojas afirmó que habló personalmente con Maluma y le preguntó si recordaba a Christian Domínguez o a Zumba, con quienes trabajó durante su paso por ‘Combate’. Según la modelo, el ‘Papi Juancho’ no tenía idea de quiénes eran.

“Yo le pregunté y me dijo: ‘¿Christian? ¿Quién es?’. ‘El de Tic Tic Tac’. Ese fue mi error (no haberle dicho que Christian fue capitán del equipo Rojo). También le pregunté por Zumba y tampoco nada”, precisó.

Rápidamente, Janet Barboza le preguntó a la modelo cuándo fue la última vez que habló con Maluma. Sheyla prefirió no responder y evitó dar detalles de la conversación. “Me han contado por ahí, hablé con él, pero en mis sueños… Antes de estar con Sir Winston”, dijo nerviosa.

Sheyla Rojas asegura que "se hizo de rogar" con Maluma.

Sheyla Rojas y la vez que Mario Hart coqueteó con ella

En ‘Mande Quien Mande’, Sheyla Rojas no tuvo reparos en confesar que Mario Hart coqueteó con ella en la segunda temporada de ‘Combate’. “Me tiró ‘maizotes’, me tiró costales de maíz Mario Hart, ósea, nunca pasó nada entre él y yo”, dijo en un inicio, el pasado 24 de junio.

“Si salíamos en el grupo era muy chévere, siempre ha sido muy chévere, nunca pasó nada. Yo creo que Alejandra ahí pecó, pero nunca nada, lo bueno que ahora se tranquilizó. Pero para terminar nos fuimos a un rin de box y yo le gané a Alejandra Baigorria”, complementó la modelo.

Como se recuerda, Sheyla Rojas fue enfrentada con Alejandra Baigorria apenas la ‘Rubia de Gamarra’ ingresó a ‘Combate’. Según Israel Dreyfus, la producción del programa le contó a la expareja de Mario Hart que el corredor de autos había intentado algo con ‘Shey Shey’.

Sheyla Rojas indicó que corredor de autos no perdía la oportunidad para cortejarla cuando trabajaban juntos en ‘Combate‘.

“Cuando entró la ex, que en ese momento era la actual, Alejandra Baigorria, obviamente los de producción le contaron y le ponían en la oreja (lo que pasó). Esto creó una rivalidad, entonces ella ingresó con que era boxeadora para intimidar a Sheyla”, recordó el ‘Combatiente’.

Actualmente, Sheyla Rojas se encuentra en un romance con Sir Winston, Mario Hart tiene una relación con Korina Rivadeneira y tienen dos hijos juntos; y Alejandra Baigorria está con Austin Palao, con quien planea casarse y formar una familia. Israel Dreyfus se mantiene soltero hasta la fecha.