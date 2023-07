Películas para ver esta noche en Netflix Perú

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Netflix Perú:

1. Dime con cuántos

Ally es inteligente, atractiva, divertida y romántica pero se halla en un momento vital en el que no tiene el marido, el trabajo o el tipo de vida que se había imaginado. Tras leer un artículo en una revista que advierte que las personas que han tenido 20 o más relaciones amorosas han perdido la oportunidad de encontrar el amor verdadero, Ally decide emprender la búsqueda del mejor “ex” de su vida, utilizando todos los medios necesarios.

2. Una hija diferente

Samantha, la hija del presidente de Estados Unidos, pide a su padre que le permita ir a la Universidad sin ser vigilada por el Servicio Secreto. Allí se enamorará de un joven que esconde un secreto. Un año después de terminar "Dawson Crece", la serie que la lanzó a la fama, Katie Holmes protagonizó esta comedia romántica ubicada en la Casa Blanca. Dirigida por el actor Forest Whitaker, en su quinta incursión tras las cámaras, la cinta tuvo un secundario de lujo: Michael Keaton en el papel de presidente de los Estados Unidos.

3. Bird Box Barcelona

Tras la llegada de una misteriosa presencia que está destruyendo la población mundial, Sebastián comienza un viaje de supervivencia a través de las desiertas calles de Barcelona. Por el camino se encontrará con otros supervivientes con los que formará alianzas inciertas para intentar escapar de la ciudad. Pronto se darán cuenta de que hay una nueva e inesperada amenaza aún más peligrosa.

4. El fuego de la venganza

México D.F. Un agente del gobierno decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su pequeña protegida irá creciendo hasta despertar en él un espíritu perdido. Pero cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

5. Descuida, yo te cuido

Marla Grayson (Rosamund Pike) no tiene escrúpulos a la hora de beneficiarse de los demás. Después de haberse aprovechado de docenas de jubilados como tutora legal, ella y su compañera Fran (Eiza González) ven a Jennifer Peterson (Dianne Wiest) como la nueva víctima: una gallina de los huevos de oro a la que pueden desplumar fácilmente. Pero mientras intentan llevar a cabo su plan, Marla y Fran descubren que la señora Peterson no es lo que creían y que sus actos han entorpecido la labor de un importante criminal (Peter Dinklage).

6. Dos rubias de pelo en pecho

Dos ambiciosos -pero con poca fortuna- agentes del FBI de color (Shawn y Marlon Wayans) se hacen pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparan su actuación en el mayor acontecimiento social del año se encuentran que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que parecía.

7. Kingdom 2: Far and Away

8. Kingdom

Ubicado en la dinastía Qin durante el período de los estados en guerra en la antigua China. Shin era un huérfano de guerra. Sueña con convertirse en un gran general. Shin tiene un encuentro fatídico con el joven rey Eisei. El rey Eisei tiene como objetivo unificar a toda China.

9. Unos suegros de armas tomar

Owen Browning (Adam Devine) es un estirado director de banco que está a punto de casarse con Parker, el amor de su vida. En la semana en la que se va a celebrar su boda, su banco es asaltado por los infames Ghost Bandits y Owen sospecha que estos viles delincuentes son en realidad sus futuros suegros, que acaban de llegar a la ciudad.

10. Paranormal Activity: Next of Kin

La siguiente película de la franquicia 'Paranormal Activity'.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (Archivo Infobae)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

