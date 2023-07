Martín Vizcarra aseguró que los hermanos Cerrón “están haciendo de tontos útiles” en la Mesa Directiva

Para el expresidente de la República, si no hubieran incluido a Waldemar Cerrón, la lista de derecha no hubiera logrado los votos necesarios. (Exitosa Noticias)

Martín Vizcarra se pronunció este jueves sobre la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República. La conformación de las lista ganadora llamó la atención de la clase política al estar integrada por miembros de Fuerza Popular y Perú Libre. La presunta ‘alianza fujicerronista’ se habría hecho notar nuevamente. Para el expresidente de la República, Waldemar Cerrón solo fue utilizado para que los integrantes de derecha obtengan más votos.

Este miércoles la representación nacional eligió a la nuevos nuevos titulares del Poder Legislativo mediante una votación que se desarrolló en el Pleno del Congreso. La lista que ganó estuvo liderada por Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso), mientras que la primera vicepresidencia estará a cargo del fujimorista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), seguido de Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) en la segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente.

“Hay una solida alianza por conveniencia entre Ejecutivo y Legislativo, entre el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso liderado por Fuerza Popular. Hay una alianza entre Dina Bolaurte y Keiko Fujimori y ha sido ratificada ayer en la elección de la Mesa Directiva del Congreso”, señaló el expresidente Martín Vizcarra a Exitosa Noticias sobre la elección de la primera lista en el Parlamento.

Con 77 votos, la lista liderada por Soto obtuvo la Mesa Directiva. | Congreso

El excandidato al Congreso por el partido Somos Perú enfatizó que si bien existe una ‘alianza fujicerronista’ en realidad están utilizando a los izquierdistas para obtener más votos. “Vladimir Cerrón con su hermano Waldemar Cerrón, el congresista, simplemente yo lo digo con claridad, con sinceridad, estan haciendo de tontos útiles”, destacó.

Para el exjefe de Estado, la participación de los izquierdistas ayudó a garantizar los votos necesarios para que sean los nuevos integrantes de la Mesa Directiva. “Si no captaba la derecha peruana, liderada por el fujimorismo, a Waldemar Cerrón, ten la seguridad que no ganaba porque no solamente están los 10 votos de Cerrón, sino que están los de Bloque Magisterial y los de algunos partidos de izquierda. Si la ziquierda de unía, ponia el presidente de la Mesa Directiva para el proximo año del Congreso. Eso lo tenía absolutamente claro la derecha peruana. Han captado a Waldemar Cerrón solamente para elegir una Mesa a su medida”, dijo.

Miembros de Perú Libre renunciaron

Luego de que se conociera que Waldemar Cerrón participaría junto a integrantes de Fuerza Popular en la Mesa Directiva, Jaime Quito, Alex Flores y Alfredo Pariona renunciaron a la bancada de Perú Libre.

“En virtud de mi profunda divergencia con el giro ideológico y político que viene atravesando la bancada, considero, como cuestión de convicción y conciencia, que la representación parlamentaria que nos encomendó el pueblo no supone una carta libre para traicionar nuestros principios políticos ni la lucha por la refundación del país mediante una Asamblea Constituyente”, señaló Quito.

Por toro lado, Flores sustentó que le resultaba “inaceptable” que comparta una Mesa Directiva con el ‘fujicerronismo’, al cual consideró como el “principal responsable del blindaje y socio del régimen autoritario de Dina Boluarte”.

Parlamentarios cuestionaron la participación de Waldemar Cerrón en la lista del denominado 'bloque democrático'

Ante la elección de la nueva Mesa, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue el primero en pronunciarse. “Es la primera vez que la izquierda popular tiene una representación en la Mesa Directiva del Congreso, es un hecho sin precedentes, y esperemos esté a la altura de las circunstancias”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

“Si las fuerzas políticas en la Mesa Directiva están proporcionalmente representadas, una segunda vuelta siempre será innecesaria”, agregó.

De igual manera, la bancada perulibrista aseguró que este sería considerado un acontecimiento histórico. “Con la elección de la Mesa Directiva, la izquierda rompe la hegemonía de poder de partidos de derecha y gana un nuevo espacio para seguir luchando y trabajando por el Perú profundo. Saludos y éxitos en esta nueva tarea camarada Waldemar Cerrón”, puntualizó.