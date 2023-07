Liberan a profesor machiguenga Willy Prialé luego de ser detenido injustamente por supuesto peculado

El profesor Willy Priale apoyó al Ministerio de la Cultura en 2014 para la entrega de kits de ropa a las comunidades de la zona.

El profesor de la comunidad machiguenga, Willy Prialé, fue liberado tras ser detenido injustamente por un supuesto cargo de peculado en su contra por entregar kits de ropa que le otorgó el Ministerio de Cultura en el año 2014, informó la misma institución, mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Informamos que el profesor Willy Prialé, de la comunidad machiguenga, recuperó su libertad. El docente, con quien tuvimos contacto telefónico hoy, y su abogado, seguirán recibiendo apoyo técnico y legal del Ministerio de Cultura, para reforzar su defensa legal”, escribió.

El pasado martes 25 de julio, en el programa A pensar más de Rosa María Palacios, monseñor David Martínez de Aguirre mostró preocupación por la situación del docente y señaló que es una persona de ‘mucha confianza y honorable’ para las comunidades nativas en la zona del itsmo de Fiscarraldo.

Luego de varios antecesores, el estado Peruano finalmente decidió crear el Ministerio de Cultura en el año 2010. (Andina)

“En el año 2019, le llega la notificación a Willy de parte de la Contraloría, que en una supervisión del destino de esos viene que habían repartido entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Cultura, que es el responsable en esta zona. Y lo último que se entrega de estos vienes es el acta que el profesor Willy había firmado que él había recibido”, afirmó Monseñor martínez.

Añadió que Prialé Arias fue notificado por la Contraloría y se comunicó con el Ministerio de Cultura y la respuesta de la institución del Estado fue que lo iban a apoyar con asesoramiento legal para que se pueda desplazar hacia Cusco y aseguró que el afectado no pidió ningún cargo público.

Cabe señalar que queda pendiente la acusación fiscal que pide ocho años de cárcel contra el docente nativo que recibió del Ministerio de Cultura una ropa que repartió en 2014. Él señaló haber entregado las pruebas el año 2019.

Luego de haber sido detenido por un supuesto acto de peculado en el año 2014, el profesor machiguenga Willy Prialé recuperó su libertad. (AFP)

Llamado de justicia

El caso del profesor se empezó a hacer público con el llamado de justicia de monseñor Martínez, quien se enteró del lamentable suceso por familiares y autoridades de la zona Baja de Urubamba.

La explicación que brindó el sacerdote fue la siguiente: “Willy viene varios años laborando desde el itsmo de Fitzcarraldo, un lugar recóndito de la selva que es el límite entre Madre de Dios y las cabeceras del río Camisea, un lugar muy apartado. Este profesor, desde el año 2004 que lleva trabajando ahí, se ha ganado el reconocimiento de sus paisanos de las comunidades masivas y también ha sido un gran interlocutor para las diferentes entidades del Estado que se han aproximado allá a las reservas.

“En este contexto es que en el año 2014 el Ministerio de Cultura le pide al profesor Willy que le ayude a entregar a la población unos kits de abrigo que le procedían desde el Ministerio de la Mujer. Entonces el profesor presta su ayuda en consensos y repartiendo estos kits a la población local. Todo quedó conforme”, prosiguió.

Pero ese acto no fue el que inició su suplicio del Willy Prialé, de acuerdo a monseñor. “En el 2019 desde la Contraloría se le empieza a reclamar al profesor por esos kits. Él entrega las actas y los documentos en el que demuestra que lo repartió entre la población. Desde el Ministerio de Cultura le piden disculpas y le prometen que le van a ayudar a resolver su problema para que no vaya a mayores”, contó. No obstante, el caso se complicó, al punto que fue detenido.