Guido Bellido pide que Pedro Castillo y Alejandro Toledo tengan acceso a teléfono en Barbadillo

El legislador Guido Bellido (Perú Bicentenario), quien ocupó el premierato durante la administración de Pedro Castillo (2021-2022), solicitó este jueves que el exmandatario tenga acceso a un teléfono en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preliminar por cargos de corrupción y rebelión.

El exjefe de Gabinete requirió la misma medida para el expresidente Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos en abril pasado por un caso de lavado de activos. Con esta solicitud, el diputado deslizó que Alberto Fujimori, encarcelado en el mismo establecimiento, sí cuenta con este acceso.

El interno octogenario cumple una sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos y solo abandonó esa prisión unos meses entre 2017 y 2018, cuando recibió un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue posteriormente anulado.

“Hoy, en mi labor de fiscalización, me dirigí a Barbadillo para inspeccionar las condiciones carcelarias de Castillo y Toledo. Tras entrevistarlos y revisar los ambientes, constaté que no tienen acceso a comunicación telefónica, al igual que en otros [penales] del país”, tuiteó Bellido junto a una fotografía en las afueras de esta cárcel ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate.

El pedido del congresista ocurre la misma semana en que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia ordenó embargar los bienes de Castillo y del expremier Aníbal Torres, hasta por 67 millones de soles, en resguardo de la reparación civil solicitada a raíz del fallido autogolpe.

La Procuraduría General del Estado anunció que cuatro propiedades de Castillo quedaron embargadas, así ocho inmuebles de Torres y un vehículo.

El expresidente peruano, Pedro Castillo, en una fotografía de archivo. EFE/Elvis González

El mes pasado, el expresidente había solicitado a la Tercera Sala Constitucional de Lima que anule su destitución por el Congreso y ordene su restitución inmediata en la jefatura del Estado, que ocupa desde el pasado 7 de diciembre la mandataria Dina Boluarte.

Los argumentos de la acción de amparo fueron expuestos por su defensa legal, Guillermo Olivera, quien señaló que se produjo una “violación al debido proceso y al derecho constitucional” cuando el Congreso declaró la “permanente incapacidad moral” de Castillo y su consiguiente destitución “en una sesión convocada de forma antirreglamentaria e inconstitucional”.

Según el letrado, cuando el exgobernante anunció el cierre del Congreso y que iba a gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura, solo leyó “un mensaje a la nación y nada más”.

Este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de Pedro Castillo.

“Lo único que alzó fue el papel que leyó y una lectura modesta no es un acto ejecutivo de alzamiento en armas”, sostuvo.

En su réplica, el procurador del Congreso, Javier Ramos, señaló que el tribunal debe tener en cuenta que “ya ha operado la sucesión constitucional” y actualmente gobierna Boluarte, por lo que “existe sustracción de la materia”.

Pidió, además, que declare la improcedencia de la acción de amparo porque esta también “busca que la Justicia constitucional interfiera hasta en dos procesos penales que ya existen contra el señor Castillo”.

Aníbal Torres (Justicia y extitular de PCM), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Betssy Chávez también están imputados por este caso. Solo la última de ellas ha sido recluida de manera preliminar.

01/12/2022 La ex primera ministra de Perú Betssy Chávez POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

La expremier, quien cumple un año y medio en prisión preventiva a la espera de que se determine su participación en el fallido autogolpe, remitió este miércoles una carta a la directora del penal de Chorrillos, Micaela Alvarado, para denunciar hostigamientos en prisión.

En su misiva, escrita a puño y letra, se declaró “sumamente descompensada” y expuso que entró a prisión con moretones, luego de ser arrestada por agentes policiales en su domicilio de Tacna y posteriormente trasladada a Lima.

“Sumado a ello, el trato hostil de vuestro personal ha acentuado mi situación de salud, por cuanto he puesto de conocimiento ello a la Cruz Roja Internacional. [...] Pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron ―a criterio— dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene tomándome fotos en donde me halle. Estos actos de hostigamiento no deben darse por cuanto es solo contra mí”, remarcó.