Yahaira Plasencia deja el Perú y lleva su música a Canadá: “A muy poquito de irnos”

Yahaira Plasencia se va a Canadá | Instagram

Por todo lo alto. La cantante de salsa Yahaira Plasencia se animó a hablar con sus seguidores en las redes sociales y reveló que le quedan pocos días en nuestro país, pues ha decidido viajar a Canadá para llevar su música. Como se recuerda, la intérprete de ‘Y le dije no’ había aplazado su carrera musical en el ámbito internacional por diferentes motivos.

Sin embargo, ahora Plasencia se muestra más que decidida tras su próximo viaje al país extranjero con miras a su internacionalización, que ha sido postergada en varias oportunidades. Recordemos que, hace poco, el productor estadounidense Sergio George afirmó no estar trabajando con la salsera.

Al parecer, Yahaira viajará para llevar sus canciones a las colonias peruanas que la reclaman, “Hola chicos, cómo están, espero que muy bien. Bueno, he estado desaparecida porque he estado un poquito enferma, casi dos, tres días en cama. Ya estoy mucho mejor, aun con un poco de gripe, fastidio a la garganta, pero ya mejor que es lo importante”, dijo en un inicio Yahaira Plasencia.

“Estamos a muy poquito de irnos a Canadá, estoy súper contenta de poder encontrarme con gente peruana allá. Ponerlos a bailar y a gozar, estoy muy feliz por eso. Ya les iré contando todos los detalles de cómo va los preparativos y nada, ya les iré avisando. Les mando muchos besos”, fue el comentario de la salsera en su cuenta de Instagram.

Yahaira también comentó que en los próximos días comentará sobre sus espectáculos más a detalle en Canadá, y reveló que ha estado un poco ausente en sus redes sociales debido a que no se encontraba bien de salud por malestares como la gripe y dolor de garganta.

Yahaira Plasencia terminó contrato con Sergio George

A inicios de Mayo, la salsera Yahaira Plasencia comentó que tras terminar de lanzar su segundo álbum ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’, terminará su contrato con el famoso productor estadounidense, Sergio George. La artista de 29 años conversó con Infobae Perú y comentó cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar esta etapa con el popular ‘Serge’, conocido por sus contactos con Marc Anthony y la India.

“Me gustan mucho las baladas antiguas y queríamos con mi equipo darle vida a toda esa época tan bonita del romanticismo, del amor, de la pasión y la lírica que hoy en día ya no vemos en las canciones actuales. El disco está compuesto por cinco temas, por eso se llama ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’, y porque mis papás escuchan mucho esa música; yo he crecido con ella. Cuando se dio la oportunidad de hablar con Sergio George y hacer este disco, me encantó la idea de versionarlo y traer esa época a la actualidad”, dijo en un inicio para este medio.

“Hicimos las canciones porque yo también las conozco y me gustan interpretarlas. Este disco ha sido un reto total y la primera canción promocional es ‘Acaríciame’ junto a Canela China”, agregó.

Sobre quién tomó la decisión de terminar la alianza con Sergio George, la salsera manifestó lo siguiente. “Con Sergio George hemos venido trabajando muchísimo tiempo. Ha puesto muchas cosas buenas en mi carrera, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Estoy feliz que me deje caminar sola y buscar nuevos retos, nuevos sonidos y experiencias. La decisión fue de ambos. Conversamos bien; él está en un proyecto súper importante y yo estoy en lo mío. Pero, eso no quita que más adelante podamos trabajar juntos”, finalizó.