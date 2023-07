San Miguel: función de ‘Barbie’ es suspendida por pelea dentro del cine causada por confusión de asientos

Mujeres golpearon a otra joven dentro de sala de cine, donde proyectaban película Barbie. Video: ATV Noticias

Lo que era una tranquila sesión para ver la película en estreno ‘Barbie’, que paradójicamente enseña el valor del respeto entre y hacia las mujeres, terminó en una confusa trifulca protagonizada por un grupo de jóvenes que ocuparon asientos que no les correspondían. Al ser increpadas por los demás asistentes golpearon a una de ellas en el rostro con puñetes certeros.

Los hechos ocurrieron en una sala de Cineplanet, ubicada en el distrito de San Miguel. El lío inició cuando las verdaderas dueñas de los asientos llegaron y pidieron a un grupo de mujeres reubicarse, a lo que estas se negaron. El público estaba ofuscado porque la pelea no les dejaba disfrutar de la película por la que habían pagado.

Después de más de 10 minutos, los trabajadores del cine llegaron y apartaron a las mujeres en conflicto hacia la parte de adelante de las butacas. Fue entonces cuando una de las que causaron la pelea decidió propinarle dos puñetazos en la cara.

Gresca inició porque mujeres reclamaron por sus asientos, ocupados por otro grupo.

Ante ello, la víctima decidió interponer una denuncia en la comisaría de Maranga, además de pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a sus agresoras.

“Lo que pasa es que después de tanto alboroto en el cine, después de 20 minutos recién deciden parar la película y todos los espectadores estaban muy molestos y les decían que se retiren. Ya después de 10 minutos llega el personal de seguridad. Es ahí cuando una de ellas se levanta y en lugar de llevarlas a la salida las llevan a los primeros asientos donde estábamos mi pareja y yo. Yo imagino que la chica me ha visto que les dije que se retiren. Es más, ella me dijo ‘¿qué me has dicho?’”, narra a ATV Noticias Brenda Pillaca Ricse, la agraviada.

“Entonces viene (una de las mujeres), habiendo tanto personal y no hicieron absolutamente nada. Pero nadie pensó que me iba a golpear. Me tiró dos puñetes en el rostro. Todo sucedió porque este grupo de mujeres se sentó en asientos que no les correspondían, es más yo no tenía nada que ver ahí. Vienen las chicas que sí habían pagado por esos aseientos a pedirle que se retiren. Y no se retiraron. Vino una señorita de Cineplanet y delante de ellas les dijo que a la salida las estarían golpeando”, añadió a su relato.

En medio de las peleas consecutivas, los asistentes de la función gritaban a las mujeres que se fueran, pero estas ignoraban sus pedidos y, por el contrario se mostraron desafiantes y agresivas.