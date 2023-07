Partidos de hoy, miércoles 26 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo.

Hoy miércoles 26 de julio se jugarán muchos partidos en el mundo, sobre todo en Europa. Por ejemplo, se disputará las rondas preliminares de la Champions League y Conference League. Así como también se realizarán grandes encuentros de carácter amistoso.

En ese sentido, los enfrentamientos que se perfilan como los más atractivos de la jornada son: Barcelona vs Arsenal, Bayern Munich vs Manchester City y Real Madrid vs Manchester United. Compromisos que probablemente se puedan ver en las siguientes ediciones de las competencias más importantes de UEFA.

Por otro lado, habrá participación peruana. El central Alexander Callens podría sumar minutos en el duelo de preparación entre Girona y Sheffield. Además, el delantero Gianluca Lapadula reaparecería tras su operación en la nariz en el cotejo de Cagliari vs Roma Sub 19.

Otro de los representantes nacionales que competirían este día sería el defensor Miguel Araujo, quien haría su debut con Portland Timbers ante Tigres por la fecha 2 de la Leagues Cup, certamen que enfrenta a los clubes de la Liga MX y Major League Soccer (MLS). Su equipo viene de ganarle 2-0 a San Jose Earthquakes de su compatriota Miguel Trauco.

Miguel Araujo firmó por Portland Timbers tras su paso por Emmen de Países Bajos.

Partidos de Liga 2

- Ayacucho FC vs Chankas CYC (11:00 horas / Estadio El Libertador / Nativa TV, FPF Play y Liga 1 Max)

- Alfonso Ugarte vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / estadio Universitario / Nativa TV, FPF Play y Liga 1 Max)

Partidos de Champions League

- Sheriff vs Maccabi Haifa (12:00 horas / Bolshaya Sportivnaya Arena)

- Aris vs BATE (12:00 horas / Alphamega Stadium)

- Rakow Czestochowa vs Qarabag (13:15 horas / Miejski Stadion Pilkarski Rakow)

- Ludogorets vs Olimpija (13:15 horas / Stadium Ludogorets Arena)

- KÍ vs Hacken (13:15 horas / Djupumyra Stadium)

Partidos de Conference League

- Struga vs Buducnost (10:00 horas / Atina Bojadi Stadium)

- Rigas FS vs Sabah (11:00 horas / Jurmalas pilsetas stadions “Sloka”)

- Midtjylland vs Progres Niedercorn (11:45 horas / MCH Arena)

- CSKA 1948 vs FCSB (12:30 horas / Estadio Nacional Vasil Levski)

- Fenerbahce vs Zimbru (13:00 horas / Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium)

- Neman Grodno vs Balzan (13:00 horas / Alcufer Stadium)

Partidos de Leagues Cup

- Philadelphia Union vs Querétaro (18:30 horas / Subaru Park / MLS Pass on Apple TV)

- CF Montréal vs DC United (18:30 horas / Estadio Saputo / MLS Pass on Apple TV)

- New York City vs Toronto FC (18:30 horas / Red Bull Arena de Nueva Jersey / MLS Pass on Apple TV)

- Atlético San Luis vs New England (18:30 horas / Gillete Stadium / MLS Pass on Apple TV)

- Monterrey vs Real Salt Lake (20:30 horas / América First Field / MLS Pass on Apple TV)

- Tigres UANL vs Portland Timbers (22:00 horas / Providence Park / MLS Pass on Apple TV)

- LA Galaxy vs León (21:30 horas / Dignity Health Sports Park / MLS Pass on Apple TV)

Partidos del Mundial Femenino

- Japón 2 - 0 Costa Rica (Finalizado)

- España 5 - 0 Zambia (Finalizado)

- Canadá vs República de Irlanda (7:00 horas / HBF Park / DirecTV)

- Estados Unidos vs Países Bajos (20:00 horas / Sky Stadium / DirecTV)

Partidos amistosos

- Bayern Munich 1-2 Manchester City (Finalizado)

- Sheffield vs Girona (7:00 horas / Manchester City Academy Stadium)

- Cagliari vs Roma Sub 19 (13:00 horas / estadio Perucca de Saint-Vincent)

- Sporting Braga vs Roma (14:00 horas / Estádio Municipal de Albufeira)

- Brentford vs Brighton & Hove Albion (16:30 horas / Mercedes-Benz Stadium / ESPN4)

- Fulham vs Aston Villa (18:00 horas / Orlando City Stadium / ESPN2 y Star+)

- Chelsea vs Newcastle United (19:15 horas / Mercedes-Benz Stadium / ESPN y Star+)

- Real Madrid vs Manchester United (19:30 horas / Estadio NRG / Star+ y ESPN)

- Arsenal vs Barcelona (21:30 horas / Estadio SoFi)