Melissa Klug y los trabajos que ha tenido para mantener a sus cinco hijos: desde azafata hasta emprendedora

Según Melissa Klug, empezó a trabajar desde los 14 años para cubrir los gastos de sus cinco hijos. Café con la Chevez, Trome / Youtube

Desde que anunció que está embarazada de Jesús Barco, padre de su sexto hijo; Melissa Klug ha enfrentado fuertes críticas de quienes aseguran que la influencer vive de la pensión de sus exparejas. Y es que a lo largo de los años, la ‘Blanca de Chucuito’ ha tenido un romance con empresarios y destacados futbolistas, siendo su relación más larga la que tuvo con Jefferson Farfán.

En una reciente entrevista, la empresaria decidió responder a todos aquellos que la tildan de “mantenida” en redes sociales. Según Melissa Klug, empezó a trabajar desde que era solo una adolescente, pues tenía que mantener a su primera hija, Gianella Marquina. Recordemos que salió embarazada a los 14 años, cuando seguía en el colegio.

“Yo trabajé muchísimos años haciendo réclames y estando en publicidad, he hecho cantidad de réclames desde muy chibola, desde muy joven. Cuando tuve a mi hija, a mi primera hija, me metí de anfitriona, de azafata, de todo lo que podía hacer”, indicó en el programa de Youtube ‘Café con la Chevez’, del diario Trome.

Melissa Klug tiene 5 hijos y este 2023 será madre por sexta vez.

Aunque no dio detalles de sus negocios, la expareja de Jefferson Farfán explicó que, en caso de no conseguir un empleo, iniciaba un emprendimiento. “Si tenía que vender cosas, me iba al extranjero y traía mercadería, me recurseaba de todo”.

Jefferson Farfán era uno de sus clientes

Melissa Klug aclaró que, incluso estando con Jefferson Farfán en una relación amorosa, siendo él uno de los futbolistas mejor pagados en su momento, ella jamás dejó de trabajar. Abrió una tienda en Estados Unidos y uno de sus clientes frecuentes era nada más y nada menos que la ‘Foquita’.

“Estando con el papá de mis hijos, él (Jefferson) teniendo una posición económica muy buena, yo hice una tienda en Estados Unidos con una amiga y traía bastante mercadería, él me compraba para su familia también”, detalló.

La ‘Blanca de Chucuito’ aprovechó la ocasión para aclarar que Jefferson Farfán jamás le dio dinero para mantener a Gianella Marquiña, Samahara y Melissa Lobatón, pues ella cubría los gastos de las hijas que tuvo con sus exparejas.

Melissa Klug respondió a quienes la tildan de "mantenida" en redes sociales. Foto: Trome

“Él no era el papá de mis hijas y yo tenía que pagar colegios, tenía que darle su ropa, pagar su salud, podíamos tener la casa y la comida, pero los gastos de mis hijas yo tenía que cubrirlos. En ese tiempo Marquina sí cumplía, pero Abel no, tuvimos juicios”, sostuvo.

Melissa Klug asegura “estar bañada en aceite”

A la prometida de Jesús Barco no le importa el qué dirán, luego de anunciar que está embarazada por sexta vez. Aunque sus detractores le reclamen en redes por tener otra pareja que la “mantenga” económicamente, ella poco o nada le importa la opinión de los ‘haters’.

“Es bien fácil escribir y criticar a la persona sin antes haberte puesto en sus zapatos, saber tu historia al menos. Es mucho lo que hablan y pueden deslizar en redes, pero no das la cara. Yo sé que todas esas personas que escriben cosas, nunca me lo dirían en la cara porque no tienen la valentía”, expresó al diario Trome.

A su vez, Melissa Klug precisó que ella misma elimina los malos comentarios y bloquea a los usuarios que solo se dedican a criticarla. “Son mis redes y yo puedo hacer lo que quiera. Si alguien no está contento y está enfadada con ella misma o con mi vida y le causa dolor o estrés o envidia, simplemente no me siga o no vean mis cosas”, sentenció.