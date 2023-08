Melissa Klug negó haberle sido infiel a Abel Lobatón con Jefferson Farfán: “Ya me había separado”

Melissa Klug recordó su fallido romance con Abel Lobatón. Trome/Café con la Chevez

Melissa Klug sorprendió al dar algunas declaraciones sobre su vida privada y habló de todo en una reciente entrevista para un diario local. La novia de Jesús Barco está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, pues se encuentra en la espera de su sexto hijo y hace poco se reveló que sería una mujercita, tal como lo quería el padre.

Sin embargo, hablar de la empresaria es también referirse a su vida personal, que ha sido muchas veces expuesta a las cámaras de televisión. Desde su relación con Jefferson Farfán, Klug ha estado en el ojo de la tormenta y su separación sigue dando de que hablar pese a los años.

Pero, antes del inicio del romance entre el exfutbolista de Alianza Lima y la ‘Blanca de Chucuito’ se habló mucho de cómo esto habría iniciado. En aquel entonces, se especuló que la empresaria le habría sido infiel a Abel Lobatón, con quien tenía una relación, para en ese momento comenzar a salir con Farfán.

Es así que, recientemente, en el programa de YouTube ‘Café con la Chevez’, del diario Trome, Melissa Klug decidió aclarar estas especulaciones y señaló que no le fue infiel al padre de sus hijos. Aseguró que cuando fue vista con el exdelantero, ya estaba separada del padre de Melissa y Samahara.

“Había momentos en los que sí estaba con Abel y momentos largos en los que no. Entonces creo que fue en la revista de Magaly, no recuerdo bien, sacaron que yo era la esposa de Abel, pero nadie sabía que yo ya no estaba con él, que ya me había separado”, expresó al inicio.

Melissa Klug negó haberle sido infiel a Abel Lobatón.

Tras ello, defendió que no vio la necesidad de anunciar a todo el público que ya no estaba como pareja de Lobatón, pero considera que fue la razón por la que al público le sembró cierta duda sobre sus romances. “No tenía por qué lanzar un comunicado o mandar una carta a la nación (risas) para decir que estaba separada de él. Fue ahí que hubo los comentarios y la gente, en ese entonces, se quedó con esa duda, pero no fue así”, agregó.

Melissa Klug quería estar para siempre con Abel Lobatón

Melissa Klug hizo un mea culpa sobre sus decisiones en sus relaciones. Aunque se embarazó muy joven de Raúl Marquina, rescata que él fue un buen padre para su hija. Nunca estuvo ausente y siempre cumplió económicamente con ella, por lo que mantienen una relación cordial.

Después de esto, comenzó su romance con Abel Lobatón. Para ese entonces, Klug también era muy joven, con tan solo 17 años volvió a tener una hija, esta vez Samahara nació. Melissa afirma que Lobatón estuvo presente con sus hijas durante el tiempo que estuvieron juntos, pero cuando se separaron ‘brilló por su ausencia’.

Melissa Klug al lado de Abel Lobatón.

Pese a ello, confiesa que tuvo muchas esperanzas en este romance. Ya cuando se enamoró de Abel tuvo la esperanza de formar una familia y quedarse con él para toda la vida, pero lamentablemente la situación se dio de otra manera y asegura que ‘eligió mal’.

“Me gustó, me enamoré, pensé que íbamos a tener un futuro, de hecho, con el papá de mi primera hija no pensé eso, pero con Abel sí pensé que iba a tener mi familia, que íbamos a vivir juntos para siempre y tantas ideas que me hice, pero era chibola, tenía 17 años. Yo siempre quise tener mi familia y bueno, lamentablemente elegí mal a las personas y no se dio”, confesó la empresaria.