Las explosivas declaraciones de Hernán Barcos luego de ser culpado por la salida de Guillermo Salas | Ovación

La salida de Guillermo Salas hizo que salgan todo tipo de rumores sobre qué pasó en la interna. Una posible mala relación entre técnico y jugadores es lo que más se mencionó, siendo Hernán Barcos el más señalado. A raíz de lo último, el ‘Pirata’ apareció ante los medios y disparó con todo. Se defendió con uñas y dientes, exigió que se respete su carrera de futbolista y dejó en claro que no tiene nada que ver con la destitución del ‘Chicho’.

“Están buscando problemas donde no lo hay. Hoy me tiran a mí y mañana tirarán a otro. Bustos también salió en su momento y no me culparon, por qué me culpan ahora. Culpen a los que no hablan con Chicho, yo hablo todos los días con Chicho, por qué me culpan a mí. Quieren buscar a uno, a uno que afecte, a un líder. ¿A mí me van a decir líder negativo? Después de dos años y medio dando la vida por Alianza. Fíjense un poquito, respeten mi historia. Veinte años jugando como profesional, nunca tuve un puto problema, y ustedes me van a decir que puedo sacar un técnico. Con qué cara yo voy a sacar un técnico, con qué poder, si yo tuviera el poder para sacar a un técnico, no estaría acá, sería dirigente, no sería jugador”, declaró energéticamente a la salida del entrenamiento.

El delantero de los ‘blanquiazules’ aseguró que los malos comentarios en su contra no solo le afecta a él sino también a su familia. Recalcó que siempre trató de ser un ejemplo de profesional, y lo único que quieren es machar su nombre. Además, señaló que los jugadores y los técnicos se sacan solos y puso como ejemplo la salida de Carlos Bustos el año pasado.

Eso sí, Barcos retó a los que hablan mal de él, los busquen para que se lo digan en su cara. Y volvió a remarcar que no tiene nada que ver con que Salas haya dejado el mando de los ‘íntimos’.

“No se dejen llevar por los tuiteros de m... que no saben lo que dicen. No solo afecta a uno, también a la familia, a la gente, a los que realmente creen en nosotros. Desde el día que llegué intento ser un ejemplo para todos, para los niños. Lo he demostrado siempre, tanto dentro como afuera, y ahora me quieren ensuciar o cambiar mi imagen porque se fue un entrenador. Qué culpa tengo yo. Los técnicos y los jugadores se ponen y sacan solo. Nosotros nos ponemos y nos sacamos solos, qué me echan la culpa a mí. Si se fue el entrenador, el club tedrá sus motivos, así como se fue Bustos en su momento y nos duele a todos, pero qué culpa tienen los jugadores. No hay que ser víctima de nada, acá hay que ser claros y objetivos y poner la cara. Los que dicen esas hue...., que sean hombres y me digan de frente. De dónde sacan eso, qué video, qué tiene grabado, a quién le dije que se iba Chicho antes, si yo ni sabía”, añadió muy enojado.

El gerente deportivo de Alianza Lima empezó hablando de 'Chicho' en la conferencia de prensa. (Video: AL TV)

El primer entrenamiento de Nixon Perea

El nuevo entrenador interino de Alianza Lima tuvo su primera práctica al mando de los ‘blanquiazules’ en Lurín. El técnico colombiano que estuvo a cargo del equipo de reserva ‘íntimo’ tendrá su primera prueba frente a César Vallejo este sábado 29 de julio a las 20:30 horas en el estadio Mansiche.