U. de Chile saludó a Raúl Ruidíaz y recordó su golazo en Copa Libertadores: “Imposible de olvidar”

Raúl Ruidíaz recibió llamativo saludo de Universidad de Chile. (Agencias)

Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores peruanos que se ha afianzado en el extranjero desde hace bastante tiempo. Desde el 2016 hacia adelante, no ha vuelto a pisar suelo nacional más que para vestir la camiseta de la selección o de vacaciones. De esa manera, ha podido dejar huella en muchos de los clubes que estuvo fuera del Perú. Uno de ellos, es Universidad de Chile, que le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños y recordó un memorable gol por la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el conjunto ‘azul’ le dedicó unas palabras al delantero por su onomástico e hizo hincapié en que los hinchas del equipo lo recuerdan con mucho afecto. “Imposible olvidar ese penal ante Libertad de Paraguay en Copa Libertadores 2012. Hoy saludamos a un jugador que llegó a la ‘U’ para vivir su primera experiencia internacional y en corto tiempo se ganó el cariño de la hinchada”, indicó la publicación.

Mensaje de Universidad de Chile a Raúl Ruidíaz por su cumpleaños.

Como se mencionó líneas arriba, esto se llevó a cabo en la Copa Libertadores del 2012. Universidad de Chile integró el grupo 8, del que quedó en el primer lugar por encima de Atlético Nacional de Colombia (2°), Godoy Cruz (3°) y Peñarol de Uruguay (4°). En octavos de final, el ‘León’ enfrentó a Deportivo Quito, al que venció por un marcador global de 7-4.

¿Cómo fue el gol de Raúl Ruidíaz?

Con el boleto a cuartos de final bajo el brazo, el equipo de Raúl Ruidíaz chocó con Libertad de Paraguay. En Asunción, el partido quedó 1-1 y en la vuelta en Chile también terminó en un empate: 2-2. Por tal motivo, la serie se tuvo que definir por la vía de los penales.

Eugenio Mena (UC) anotó en el primer remate al igual que Pablo Velásquez (L). Marcelo Díaz (UC) siguió la tendencia favorable para los chilenos y Víctor Cáceres (L) tampoco falló.

Hasta que le tocó el turno para la ‘Pulga’, quien se paró frente a la pelota y la picó, causando mucho suspenso, ya que pasó la línea de meta y salió rápidamente. Sin embargo, el árbitro asistente que estaba colocado a un costado se percató que el gol era lícito.

La 'Pulga' anotó su disparo con suspenso para la victoria de los 'azules' en el certamen de la Conmebol. (Video: Bullamaniaticos)

Matías Rodríguez y Gustavo Lorenzetti convirtieron el resto de tantos para Universidad de Chile, que clasificó a las semfinales por la falla de Víctor Ayala, cuyo disparo fue atajado por el arquero Johnny Herrera.

Raúl Ruidíaz sobre el penal a lo ‘Panenka’

Muchos años después de ese suceso, concretamente el 2020, Raúl Ruidíaz fue entrevistado por el canal oficial del club ‘mapocho’ y se pronunció sobre la decisión de ejecutar el penal a los ‘Panenka’, que en ese entonces trajo intenso debates en varios segmentos del fútbol porque algunos los consideraban un acto soberbio, otros como una acción riesgosa y uno como algo impredecible.

“Antes de patear un penal siempre me preparo. Si dudo, en la mayoría de las veces termino fallando. Lo he comprobado. Yo me había preparado para picarla, nadie me sacaba eso de la cabeza. Estaba mentalizado y fui con toda la confianza”, dijo el menudo atacante.

De la misma manera, rechazó que tenga una actitud arrogante con este tipo de lanzamiento. “Para mí no es soberbio picar un penal. Uno practica y debe reflejarlo en el partido. La verdad no me asusté ni tampoco pensé que iba a fallar. Salió bien y ayudé para poder pasar a la siguiente fase”, sostuvo.

Raúl Ruidíaz tiene una forma particular de ejecutar los penales. (Difusión)

Raúl Ruidíaz en Universidad de Chile

El paso de Raúl Ruidíaz por Universidad de Chile fue corto. Llegó el 2012 procedente de Universitario y tan solo duró seis meses. En total, disputó un total de 24 encuentros, en los que pudo anotar ocho dianas. De todos modos, se ganó el cariño de los hinchas, quienes vieron al peruano en uno de sus primeros pasos en el extranjero y con un fútbol pícaro.