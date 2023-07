Martín Lazarte respondió por supuesto interés para dirigir Alianza Lima

Martín Lasarte es uno de los candidatos para dirigir Alianza Lima (AFP).

Tras la salida de Guillermo Salas, Alianza Lima viene buscando nuevo técnico. En ese contexto, uno de los nombres que tomó fuerzas fue el de Martín Lasarte, DT uruguayo que viene de dirigir a la selección de Chile en las últimas eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Es por ello que Infobae Perú se contactó con el estratega de 62 años, quien respondió a la posibilidad de arribar a La Victoria para reemplazar al popular ‘Chicho’.

“No he tenido ningún contacto en absoluto, ni directa, ni indirectamente. En este momento no estoy trabajando, he tenido unas cuantas cosas, pero no se dieron por diferentes circunstancias. No estoy en condición de decirle que no a todo, a veces hay que escuchar cuál es el objetivo, la idea. Pero no puedo decir mucho más porque no he tenido ningún contacto”, contestó.

El presente de Martín Lasarte

Martín Lasarte se encuentra en condición de entrenador libre desde el 2 de abril del 2022, cuando terminó su contrato con Chile, pues la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió no renovarle, pues no se cumplió con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

Recordemos que el ‘Machete’ asumió el mando de la ‘Roja’ en febrero de 2021 en reemplazo de Reinaldo Rueda. Su debut en las clasificatorias se dio en la sexta fecha con un empate 1-1 con Argentina en Buenos Aires. En dicha competición dirigió un total de 14 partidos, obteniendo un saldo de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. En su último duelo cayó 2-0 con Uruguay en Santiago, decretando la eliminación del país sureño.

Martín Lasarte dirigió a Chile en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 y la Copa América Brasil 2021 (Conmebol).

También participó de la Copa América Brasil 2021, alcanzando los cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados tras caer 1-0 ante Brasil.

Tras su destitución, sonó en algunos equipos como la Universidad de Chile, a la cual ya dirigió en dos etapas (2012-2013 y 2014-2015) o la selección de Colombia, aunque finalmente no llegó a ningún equipo.

Una de sus últimas apariciones resonadas fue cuando se mostró en contra de que Marcelo Bielsa dirija a Uruguay, aunque también respetó la decisión de los directivos ‘charrúas’ y le deseó lo mejor al ‘Loco’

“No me gusta que venga un técnico extranjero. Si hay un momento que era para un técnico uruguayo era este. Me parece que era el momento de un entrenador uruguayo para hacer un trabajo a largo plazo. Me parece bárbaro si los dirigentes creen que esta es la solución, pero no le digo amén a todo. Por supuesto que lo considero inteligente. Una charla con Bielsa vale la pena, sentarse un rato a escucharlo”, declaró a la radio Carve Deportiva.

La trayectoria de Martín Lasarte

Martín Lasarte tiene una amplia trayectoria como entrenador, la cual inició en Rampla Juniors en 1996, posteriormente pasó por Rentistas (1998-1999), Bella Vista (2000-2001), Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos (2002), River Plate de Uruguay (2003-2004), Nacional (2005-2006 y 2016-2017), Millonarios (2007), Danubio (2008-2009), Real Sociedad (2009-2011), Universidad Católica (2012-2013), Universidad de Chile ((2012-2013 y 2014-2015) y Al Ahly de Egipto (2018-2019), antes de recalar en la selección chilena.

Martín Lasarte salió campeón con la Universidad de Chile (Emol).

Entre sus mayores logros, destacan los ascensos con River Plate (2004) y Real Sociedad (2010) al ganar la segunda división de Uruguay y España respectivamente o un título de primera división egipcia con Al Ahly. No obstante, donde obtuvo más éxito fue en Nacional y la U. de Chile. Con el ‘bolso’ obtuvo el bicampeonato 2005-2006, otro título nacional en 2016 y el Torneo Intermedio 2017, mientras que con los ‘azules’ el título nacional 2014 y la Copa y Supercopa Chile 2015.

También tuvo el mérito de hacer debutar en primera división a jugadores de la talla de Luis Suárez en 2005 y Antoine Griezmann en 2009,