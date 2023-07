¿Museo o galería? La importancia de aprender todos los días

Trabajadoras en una oficina. (Europa Press)

Hace unos días estuve en el Festival de Cannes, y si bien este es un evento de creatividad, donde lo que más abundan son charlas para inspirarte, había un elefante no en la habitación, sino en el famoso y magnánimo Palais de Cannes: ¿la inteligencia artificial va a reemplazar nuestros puestos de trabajos? La pregunta se planteó en cada charla del evento.

Will.I.Am respondiendo sin pelos en la lengua que ‘sin duda’, pero que a su vez se inventarán millones de nuevos puestos que aún no conocemos.

Los líderes de innovación de Google, siendo más románticos con la respuesta, nos recordaban que es la humanidad la que dirige el cambio y no al revés.

El dueño de un famoso periódico alemán, recordando que ya otras tecnologías amenazaron con desaparecer la prensa y que se han sabido reinventar siempre.

El gurú de Microsoft calmando ansias e intentando convencer a los creativos que tendrán más tiempo de hacer las actividades más pensantes, porque del trabajo más operativo se encargará la inteligencia artificial.

O hasta el mismo Apple, señalando a través de su director de estrategia que la principal ventaja diferencial de un ser humano es eso, ser más humano y no comportarte como una máquina.

Respuestas más, respuestas menos, los profesionales, claro que tenemos de qué preocuparnos, y mucho. Pero esa preocupación no debe llevarnos al estado de pánico, al pesimismo y hasta a escuchar las trompetas del apocalipsis porque se acerca el fin de nuestros días como profesionales.

Mi recomendación es totalmente contraria. Tienes que sentir excitación, ilusión y deseo por esta etapa. Salivar porque como emprendedor vas a poder optimizar tiempo y dinero con trabajo mecánico y hacer que tu equipo se concentre en cosas de real valor agregado. Pensar como líder empresarial que el famoso balance personal y laboral puede ser más posible, porque la tecnología debe estar al servicio de ello. Como profesional y persona de a pie, podemos soñar, pero con los ojos abiertos, de que la solución exponencial a cientos de problemas del mundo se puede dar. O acaso nuestros problemas de salud y educación no son los perfectos candidatos a ser tratados con la ayuda de inteligencia artificial para democratizar el conocimiento y la asistencia si es que se iluminan nuestros gobernantes.

Todo lo que estoy contando no es una película de ciencia ficción. Se exige, porque ese es el verbo, exigen profesionales que no se conforman con lo que estudiaron hace años, porque resulta, amigo, amiga, que eso ya está caduco si no te actualizas. A quienes entienden que sus CVs son elementos vivos y no animales disecados para un museo. Que tu perfil profesional debe ser ecléctico y no lineal porque es más rica una visión holística siempre. Todo lo que describo requiere tener hambre y creo que esa es una de las principales ventajas de regalarte un MBA.

Reflexionaba sobre todo esto en el Fórum MBA que organizó la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en Lima. El MBA te enseña el menú, te lo pone sobre la mesa y despierta tu apetito por conocer y aprender más. Y usé el verbo “regalar” y no “hacer” al lado del MBA por la siguiente razón. Nos pasamos la vida ahorrando por comprarnos una casa, un auto, un viaje… y no nos damos cuenta, que el regalo más importante que puedes hacerte a ti mismo es invertir en tu conocimiento.

No seas un profesional de museo, piensa en lo excitante de formar parte de una galería que se reinventa todo el tiempo y lanza su siguiente muestra.