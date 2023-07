Adolfo Aguilar enfureció a fans de Milett Figueroa por desatinado comentario sobre su apariencia

Adolfo Aguilar hizo inesperado comentario sobre la apariencia de Milett Figueroa. TikTok/@jimmyshowtve

El pasado 20 de julio, los protagonistas de ‘La peor de mis bodas 3′ se reunieron en conferencia de prensa para promocionar la película dirigida por Adolfo Aguilar. Durante la presentación de Milett Figueroa, el conductor de ‘¿Cuál es el verdadero?’ llamó la atención de los usuarios al comentar la apariencia física de la actriz.

Adolfo Aguilar fue el encargado de nombrar a cada miembro del elenco de la cinta, conformada por Gabriel Soto, Maricarmen Marín, Laura Zapata, Ismael La Rosa, Carlos Casella, Milett Figueroa, Francisco Cabrera, entre otros.

Cuando llegó el turno de la popular ‘Milechi’, el presentador de América TV hizo un comentario que enojó a los fanáticos de la modelo. “Miren, pobrecita, toda desarreglada”, afirmó Adolfo. Sin embargo, rápidamente cambió sus palabras. “Tan linda, tan bella”, añadió.

Milett Figueroa forma parte del elenco de 'La Peor de mis Bodas 3'.

Milett Figueroa no hizo otra cosa que sonreír, acomodarse el cabello y sentarse en su lugar. La conferencia de prensa continuó sin problemas. Pero las imágenes de ese preciso momento se viralizaron en TikTok, donde los usuarios arremetieron contra la exfigura de Latina TV.

“¿Por qué decir eso en público?”, “Adolfo, siempre tan desatinado”, “¿Desarreglada? Bien regia es”, “Qué comentario tan desatinado”, “Milett está hermosa, ya quisiera verme así desarreglada”, “Qué falta de tino para decir eso”, expresaron los internautas.

Reacción de los usuarios ante comentario de Adolfo Aguilar.

Milett Figueroa llegaría a la TV argentina

Después de su paso por ‘El Gran Chef Famosos’, Milett Figueroa fue convocada para participar en ‘Bailando 2023′, programa de Marcelo Tinelli. Así lo informó Ángel de Brito, uno de los jurados del concurso de baile en el magazine ‘Los Ángeles de la Mañana’.

“Una chica peruana, influencer, que estuvo en ‘Masterchef’ (‘El Gran Chef’) de allá (Perú), es muy conocida y que se suma a ‘Bailando’. Se llama Milett y es muy bonita”, expresó el presentador argentino.

Durante la conferencia de ‘La Peor de mis Bodas 3′, Milett Figueroa señaló: “Todavía no puedo hablar del sobre ese tema, pero me encantaría y me emociona la posibilidad de ir a Argentina a trabajar. Definitivamente, este ha sido un gran año para mí, un año lleno de oportunidades, sigo haciendo lo que quiero y me gusta. El baile es uno de ellos”.

Milett Figueroa aparecería en la TV argentina.

No obstante, según Rodrigo González, la producción de ‘Bailando 2023′ está evaluando otros nombres debido a que las negociaciones con la popular ‘Milechi’ se encuentran estancadas. “El contrato ya lo tiene, pero falta estampar la firma. Su manager lo está entorpeciendo”, detalló.

¿Cuándo estrena ‘La Peor de Mis Bodas 3′?

‘La Peor de mis Bodas 3′, dirigida por Adolfo Aguilar y protagonizada por Maricarmen Marín y Gabriel Soto, se estrenará en todos los cines nacionales este 27 de julio.

“Es una película familiar muy divertida, donde además se abordan diversos temas como la homofobia, machismo y misoginia. Tengo muchas expectativas de que la vean porque se ha hecho con mucho cariño. Es un gran esfuerzo del cine nacional después de la pandemia, pero más allá de eso está bien hecha, se la van a pasar bien y lo mejor, es un estreno nacional en Fiestas Patrias”, comentó el cineasta.