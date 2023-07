Hernán Barcos le respondió a hincha de Alianza Lima que lo culpó por soltar información sobre Guillermo Salas

Hernán Barcos se quedó en el banco de suplentes en el empate 0-0 con Universitario (Alianza Lima).

Días tensos se viven en Alianza Lima tras el empate con Universitario en el clásico y los constantes rumores sobre la salida de Guillermo Salas del banquillo ‘blanquiazul’. En este contexto, Hernán Barcos protagonizó un altercado por Twitter contra una cuenta anónima, que lo acusó de filtrar información acerca de la continuidad del técnico:

“Alguien se olvidó ser futbolista y pasó a ser dirigente y primiciero, todo se sabe señor Barcos. Qué bien se mueve con su amiguito para soltar la información de la salida de Salas. Eres tan miserable que se la rotaste a tu amigo Merlo, y es más, todavía ni le informan a Guillermo Salas de su salida, lárgate Barcos”, fue el post del usuario con el nombre ‘Pablo de los Backyardigans Grone’, el cual también le dedicó insultos de grueso calibre al ‘Pirata’.

Discusión de Hernán Barcos con cuenta anónima que lo acusó de filtrar información sobre continuidad de Guillermo Salas.

Esta publicación surgió luego de que el periodista argentino César Luis Merlo informe en sus redes sociales la salida de ‘Chicho’: “Guillermo Salas ya no es más el entrenador de Alianza Lima. La decisión fue tomada después de empatar 0-0 en el clásico frente a Universitario. Solo resta la confirmación oficial por parte de la institución, que ya trabaja en un reemplazante”, escribió.

Ante esta situación, Hernán Barcos respondió asegurando que los futbolistas no tienen información de las decisiones de la directiva e invitó al cibernauta a revelar su identidad para conversar al respecto: “Me haces reír. Nosotros somos parte del club y no sabemos nada de noticias. Imagínate tú, ¿quieres manchar mi imagen o mi integridad? Da la cara amigo y tomamos un café”, contestó.

Los comentarios al respecto de los aficionados de Alianza Lima fueron en su mayoría en señal de apoyo, aunque algunos le cuestionaron al argentino el hecho de darle importancia a una cuenta anónima.

Empate sin goles en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2023. (Video: Liga 1 Max).

Esposa de Andrés Andrade se despide de Guillermo Salas

El incidente de Hernán Barcos no fue la única polémica que afectó el entorno de Alianza Lima en redes sociales. Pues Daniela Sandoval, periodista deportiva y esposa de Andrés Andrade, sorprendió al publicar un mensaje de despedida a Guillermo Salas. Esto pese a que el club no dio ninguna información oficial de su salida: “Gracias Chicho por ser parte de nuestra llegada al Perú. Éxitos. Agradecidos siempre”, posteó.

Esposa de Andrés Andrade despidió a Guillermo Salas en redes sociales.

Sin embargo, rápidamente se arrepintió y borró su publicación, pidiendo disculpas y asegurando que dicho posteo no se debió a manejar información del técnico ‘íntimo’, sino a los rumores que leyó en redes sociales: “Llegué a Colombia, aterricé y me dejé llevar por leer las páginas. Qué mal me siento, perdón”, corrigió.

Esposa de Andrés Andrade pidió disculpas por adelantar una información que Alianza Lima nunca oficializó.

Esta situación también generó una ola de críticas, debates y cuestionamientos entre los aficionados de La Victoria, los cuales permanecen en incertidumbre ante la falta de pronunciamiento oficial de la institución.

El agradecimiento de Hernán Barcos a los hinchas de Alianza Lima

Hernán Barcos es uno de los futbolistas de Alianza más activos en redes sociales, su polémica no fue su único posteo de la jornada, sino que también dedicó un mensaje de agradecimiento a los hinchas que alentaron al equipo en el clásico, los cuales llenaron Matute y les brindaron un recibimiento espectacular:

“Gracias a nuestra gente por el apoyo incondicional de siempre. El clásico fue de ustedes. A seguir”, escribió.

Recordemos que el delantero de 39 años no tuvo minutos en el duelo ante Universitario. A pesar de ello, es, junto a Pablo Sabbag, el máximo goleador ‘blanquiazul’ en la temporada, con nueve tantos cada uno. Recordemos que a inicios de año, el ‘Pirata’ asumió un rol de suplente, pero debido a las lesiones del colombiano, tuvo la responsabilidad de ser el referente de área en varios encuentros.