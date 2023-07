Ciro Castillo: exfuncionaria lo acusa de despachar clandestinamente desde su departamento

Mariel Macedo, exfuncionaria de la Diresa Callao, denunció que el alcalde usara su vivienda para actos ilícitos. | Panorama

Siguen saliendo más pruebas que cuestionan su idoneidad para el cargo. Esta vez, Mariel Karina Macedo Estrada, exdirectora adjunta de la Dirección Regional de Salud Callao, denunció que el gobernador Ciro Castillo utilizó su vivienda para llevar a cabo reuniones ilícitas.

En diálogo con Panorama, la exfuncionaria detalló que facilitó la terraza de su departamento ante el pedido de un lugar para conversar en privado. “Yo le presté este espacio de buena fe, pensando que iba a hablar con una amistad, no que se iban a hablar sobre estos temas. Yo no sabía qué persona iba a venir ni he participado en esa reunión”, expresó y aseguró que se arrepiente de ello: “Si hubiera sabido para el fin que era, jamás lo hubiera hecho”.

De acuerdo al dominical, el funcionario se reunió en ese punto con el empresario que le entregó 150 mil soles en efectivo, de los 300 mil acordados, a su exasesora Elvira Madalengoitia Cajal, hecho por el que le reclamó y sugirió asesinarla.

“¿Sabes cuándo se fregó todo? Cuando cometiste la huev... de darle 150 mil, ahí la cag.... No tenías por qué darle a ella. Todo el mundo la friega cuando se la da a alguien y ella, con sus ojitos verdes, los convence. Tú tienes que ca...te en la noticia o le tienes miedo a Elvira, ¿usas armas? y entonces le metes un tiro y la conc...”, se le oye decir a Castillo.

Ciro Castillo: audio completo de supuesta coima lo hunde más

El empresario, quien declaró bajo el anonimato, contó que desembolsó 150 mil soles a la exasesora de Castillo-Rojo, y que dicha suma iba a duplicarse si ella cumplía con algunos “compromisos”, como cambiar a un gerente del gobierno regional.

Por ese audio, la Procuraduría Pública solicitó al Ministerio Público el inicio de diligencias preliminares contra Castillo y Madalengoitia, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de colusión agravada y tráfico de influencias, en agravio del Gobierno Regional del Callao.

“Es una vergüenza para el callao que todo el país vea como su máxima figura política esté envuelta en coimas, entregas de dinero, mandar a matar a una señorita. […] El empresario puede decir lo que quiera, pero el gobernador, ¿por qué no dijo ese tema no me toques a mí, yo no tranzo, no me meto en coimas? “, opinó Paul García, excandidato al Gore Callao y excongresista.

Cabe señalar que no fue la única reunión clandestina que tuvo. “Ese día también llegó otra persona para conversar, prefiero mantener [el nombre] en reserva, pero es alguien que trabaja en el Gobierno Regional”, señaló Maceda y detalló que la conversación duró unos 15 minutos aproximadamente.

Exfuncionaria sostuvo que el gobernador mantuvo otra reunión clandestina de aproximadamente 15 minutos. | Panorama

“Director de Diresa Callao y Ciro Castillo están confabulados”

La exdirectora adjunta de la Dirección Regional de Salud Callao acusó al gobernador de haberse aliado con Ismael Paredes, a quien denunció de intento de homicidio, amenazas y coacción por presuntos celos profesionales.

Según su testimonio, pese a que consideraba a Ciro Castillo como un amigo, todo cambió cuando le pidió que no declare a la prensa, además, reveló que el funcionario cree que fue ella quien filtró los audios que lo incriminan en ilícitos.

“¿Cómo me va a pedir que no salga? Yo no me puedo quedar callada, a mí me están vulnerando mis derechos. […] El doctor Ciro Castillo está confabulado con el doctor Ismael Paredes contra mi persona. A mí me ha dolido bastante que me hayan sacado del cargo porque piensa que yo estoy detrás de los audios, los cual es falso, además yo no tengo culpa alguna de lo que haya cometido”, indicó y afirmó que, tras despedirla, también estarían obstaculizando el regreso a su extrabajo.