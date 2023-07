‘Chicho’ Salas no sabe nada de su salida de Alianza Lima pese a rumores

Guillermo Salas desconoce sobre su salida como técnico de Alianza Lima. RPP

Alianza Lima no para de vivir momentos de incertidumbre. Y es que en la última fecha del Torneo Clausura, empató sin goles en condición de local contra Universitario de Deportes, su clásico rival. Este resultado no hizo más que estirar la racha de tres partidos al hilo sin ganar en el segundo certamen del año. Producto de ello, el domingo 23 de julio en redes sociales se dio por hecha la salida del técnico Guillermo Salas del club. No obstante, el propio ‘Chicho’ confirmó que no ha recibido comunicación de la dirigencia sobre este asunto.

A través de su plataforma, RPP Noticias dio a conocer de este suceso. El periodista Kevin Pacheco, integrante del programa deportivo Fútbol Como Cancha, manifestó que pudo conversar con el estratega peruano, que le descartó que haya podido entablar una charla con los altos mandos del club para ver marcha.

“Normalmente no cito a una persona cuando tengo la oportunidad de hablarle si no me ha autorizado. Y sí me lo ha autorizado, acabo de preguntarle por segunda vez en el día a Guillermo Salas si le han informado una situación relacionada a su desvinculación de la institución, su salida o algún ofrecimiento de tener otro puesto en el club. Y lo real es que no le han informado nada”, indicó.

Guillermo Salas se hizo cargo de Alianza Lima a mediados del 2022, luego de la salida de Carlos Bustos. (Difusión)

¿Salida de ‘Chicho’ es factible?

El mismo comunicador dio a conocer que se contactó con la dirigencia de la entidad ‘íntima’ para corroborar acerca de este hecho y le respondieron que “lo más probable” es que la partida del joven DT se concrete. La pregunta que surge de inmediato es en qué momento se llevará a cabo el anuncio. Pacheco confirmó que los directivos de Alianza Lima vienen indagando en el mercado para ver qué entrenador se adapta al perfil que buscan. En esa línea, no habría comunicación oficial hasta que puedan resolver ese tema. Tampoco se conoce si será reubicado a otra área dentro de la institución, sabiendo que es un personaje conocido y que forma parte de su historia.

Para complementar esta información, por intermedio de la periodista Fernanda Huapaya de ESPN Perú se confirmó que el primer equipo ‘aliancista’ tuvo dos días de descanso (algo que no había pasado anteriormente), es decir, recién el martes 25 volverán a los entrenamientos de cara el choque con Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo.

Cuestionamientos a Guillermo Salas

Son varios los motivos que habrían colmado, tanto de los hinchas como de los directivos de Alianza Lima, para pensar en sustituir a Guillermo Salas. Estos están relacionados al pobre juego que ha mostrado el equipo en las primeras jornadas del Torneo Clausura, donde en los recientes tres encuentros acumuló dos empates (Sporting Cristal y Universitario) y una derrota (ante Sport Boys).

El hecho de contar en el plantel con varios jugadores de jerarquía invitaba a pensar en una supremacía y capaz de generar fútbol dada la calidad colectiva, aunque esto no ha ocurrido. Incluso, en el segundo tiempo ante la ‘U’ fue superado ampliamente y frente a sus hinchas en Matute.

Empate sin goles en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2023. (Video: Liga 1 Max).

Otro argumento en contra de ‘Chicho’ estaría vinculada a la relación deteriorada que tendría con el equipo. En varias declaraciones recogidas por los propios futbolistas luego de los recientes duelos, manifestaron mucha autocrítica y que necesitaban una estrategia de juego diferente, ya que se habían vuelto predecibles.

Logros de Guillermo Salas en Alianza Lima

Guillermo Salas asumió como DT de Alianza Lima en setiembre del año pasado, llevó al equipo a ganar el Torneo Clausura y luego a salir campeón nacional. Pero no solo eso, esta temporada se impuso en el Torneo Apertura y, en la Copa Libertadores, fue partícipe de la histórica victoria ante Libertad en Paraguay, la cual significó el quiebre a la racha negativa de 30 partidos sin conocer el triunfo.