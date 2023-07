La ácida autocrítica de Carlos Zambrano tras empate de Alianza Lima: “Universitario dominó y duele decirlo”

El zaguero Carlos Zambrano dio una dura autocrítica sobre el nivel de Alianza Lima en el partido ante Universitario de Deportes. (Liga 1 Max)

El defensor Carlos Zambrano dio una dura autocrítica al finalizar el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El seleccionado nacional afirmó que los ‘íntimos’ no tuvieron un buen juego en la segunda mitad y que fueron superados por los ‘cremas’, en el clásico de la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2023.

“Sinceramente, incómodo por el desarrollo nuestro. El segundo tiempo jugamos muy mal. No tuvimos casi la pelota. Eso incomoda, incomoda en la defensa. Tuvimos un juego mal visto, pero bueno hay que tratar de mejorar. Creo que venimos de dos o tres partidos no haciendo las cosas bien. Nos está costando encontrarnos nuevamente y agarrando confianza”, declaró el ‘León’.

Además, el central peruano afirmó que es un buen resultado haber empatado: “Lo positivo es que no se perdió. El segundo tiempo la ‘U’, prácticamente, nos dominó. Duele decirlo, pero es la realidad. Gracias a Dios, no se perdió. Cuando no se gana no se pierde”.

“La realidad es que no estamos jugando bien. Algo nos está faltando. Tenemos que reconocer esto. Me incluyo mucho en esto porque somos un equipo. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Tenemos que mejorar mucho para tratar de buscar el título”, reconoció el exBoca Juniors.

Finalmente, Zambrano reconoció que tienen que mejorar su juego para los próximos partidos: “Eso queremos encontrarlo. Entre nosotros mismos encontrarlos. Tenemos un gran plantel, pero las cosas no se nos está dando. Tenemos que seguir trabajando y pensando positivo. No simplemente pensar en lo negativo que estamos haciendo”.

Empate sin goles en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2023. (Video: Liga 1 Max).

Guillermo Salas no le hace caso a las críticas

El entrenador Guillermo Salas se refirió en conferencia de prensa acerca de lo que le faltó a Alianza Lima ante Universitario. ‘Chicho’ manifestó que no hace caso a las críticas que tiene y que aún están en camino para ganar el Torneo Clausura. Además, indicó que sabe lo que es la presión de estar en la institución, dado a que jugó una gran cantidad de tiempo.

“Nos costó los cambios. Fue un partido complicado y peleado. Ambos hicimos lo justo para ganar. Pero bueno, sabíamos que el torneo es difícil. Todavía hay mucho por jugar”, señaló Guillermo Salas en conferencia de prensa desde el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

“La presión que uno tiene es así. Conocemos la institución, el medio. Yo a eso no le presto atención. No es una catástrofe. Lo que pasa es que veníamos ganando y eso al hincha le duele. Seguimos en la pelea. Hay equipos qué también luchan arriba”, agregó el entrenador nacional.

“No me toca el tema de las críticas. Seguimos enfocados en lo nuestro con el comando técnico que tenemos. Estamos con ganas de ganar el Torneo Clausura y lograr el objetivo final”, cerró ‘Chicho’ en relación a los comentarios que busca su salida de Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tiene una racha negativa de tres partidos sin ganar y de los últimos nueve puntos en disputa solo pudo conseguir dos. Previo a la igualdad con Universitario, venía de perder con Sport Boys y empatar sin goles con Sporting Cristal. Estos resultados ubican a los victorianos en la séptima casilla del Torneo Clausura con ocho puntos. A tres unidades del líder provisional, la ‘U’.

El ‘equipo del pueblo’ buscará cambiar la dinámica reciente de resultados en la sexta fecha del segundo torneo de la Liga 1 2023. El sábado 29 de julio visitarán a Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche desde las 20:30 horas. Los ‘poetas’ vienen de vencer a Unión Comercio por 4-1 en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto.