Cómo votar por Nicola Porcella para que no sea eliminado de ‘La Casa de los Famosos’

Nicola Porcella podría ser eliminado de 'La casa de los Famosos', este domingo 23 de julio.

Contra todo pronóstico, Nicola Porcella ha sido nominado por sus propios compañeros del ‘Team Infierno’ para ser expulsado de ‘La Casa de los Famosos’. Sin embargo, y para sorpresa de sus detractores, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ está siendo apoyado por miles de usuarios en redes sociales, quienes aseguran que votarán para que el peruano se quede una semana más en el reality de convivencia.

Como se recuerda, el pasado miércoles 19 de julio, Nicola Porcella cayó en sentencia, luego que Wendy Guevara, Emilio Osorio y otros miembros de la casa pidieran su salida del programa. Dicho suceso llevó a que el excapitán de las ‘Cobras’ sufriera un ataque de ansiedad, pues jamás vio venir la traición de sus supuestos amigos.

“Yo he sido el más leal de esta mier*** de juego”, expresó entre lágrimas, dolido por la desconfianza de su propio equipo.

Nicola Porcella no aguantó ser señalado como traidor por su equipo 'Team Infierno'.

Desde entonces, el modelo peruano viene siendo respaldado por internautas de todo Latinoamérica, principalmente de México. Incluso, Nicola Porcella ha aparecido en el Times Square de Nueva York debido a su creciente popularidad.

Nicola Porcella agradece el cariño de los fans

Aunque Nicola Porcella ya ha hecho las paces con Wendy Guevara, con quien se rumorea tiene un romance; los fanáticos del peruano se mantienen unidos en votar a favor del exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Desde ‘La Casa de los Famosos’, Nicola envió un mensaje a sus fans: “Tengo otra familia en México, que me apoya y me da fuerzas para no rendirme. Tengo un ejército que vela por mí. En el momento que salga, quiero conocerlos y ver cómo juntarnos. Esto es lo que más me voy a llevar: el corazón de México y de toda la gente de acá, también de mi Perú. Gracias de verdad, espero que vean este mensaje. Estoy súper agradecida, digánle a mi familia que no se preocupe”.

Nicola Porcella se mostró agradecido con las muestras de afecto de sus fanáticos.

¿Cómo votar por Nicola Porcella?

Para salvar a Nicola Porcella de la temida eliminación, sigue los siguientes pasos.

Paso 1: Ingresa a la página oficial de ‘La Casa de los Famosos’, o haciendo clic AQUÍ.

Paso 2: Haz clic en el apartado ‘Votaciones’. Allí podrás ver a todos los nominados: Apio Quijano, Barby Juárez, Nicola Porcella y Sergio Mayer.

Paso 3: Vota por tu participante favorito. En este caso, Nicola Porcella.

Recuerda que las votaciones únicamente se encuentra disponibles en las pregalas, galas y postgalas, por lo que hay hasta cuatro bloques en los cuales los espectadores pueden salvar a sus favoritos. Miércoles desde las 20:30 horas hasta las 00:00 horas. Viernes entre las 19:00 horas hasta las 00:00 horas. Domingo aproximadamente entre las 19:00 horas hasta las 00:00 horas.

Según informó Andrea San Martín, una de las amigas más cercanas de Nicola Porcella, los usuarios deberán votar por el peruano desde las 21:00 horas hasta las 23:00 horas (hora Perú). “Hay grupos de Telegram donde pueden ver lo que sucede en la casa, hoy es un día crucial para demostrarles nuestro apoyo a Nicola”.

“Nicola no es la típica persona que se hace la víctima y por esa razón siempre lo vieron con actitud que, para muchos que lo conocemos, sabemos es su barrera para protegerse de miles de personas de ‘allá afuera’. Un chico noble, aunque muchos lo duden, tiene y mantiene un corazón de niño, un corazón puro, sin malicia. Por eso y más razones, Dios jamás lo abandonó”, añadió la ojiverde en sus redes sociales.