Andrea San Martín respalda a Nicola Porcella: “No se hace la víctima, tiene un corazón puro y sin malicia”

La permanencia de Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’ está en peligro, por lo que Andrea San Martín, una de sus amigas más cercanas, ha pedido el apoyo de sus compatriotas para que voten por el exchico reality. Además, se deshizo en halagos por el controversial modelo peruano, quien fue su capitán en el programa ‘Esto es Guerra’.

“Después de salir de los realitys, Nicola es la única persona con la que mantuve contacto hasta el día de hoy y mil veces me cuestionaron por qué. He aquí la razón. El corazón de Nicola no cualquiera lo conoce. Nicola siempre se ha preocupado por los demás, por sus sentimientos. Y si ha tenido un error en su vida, es probablemente eso mismo”, escribió la ojiverde en una extensa publicación.

Nicola Porcella fue sentenciado por sus propios compañeros del 'Team Infierno' y corre en riesgo de ser eliminado de 'La Casa de los Famosos'.

Seguido a ello, Andrea San Martín resaltó que el excapitán de las ‘Cobras’ es “un chico que no la tuvo fácil como todo el mundo cree y vende”. “Es un chico que ama a su familia. Tan responsable que siempre se puso de lado cuando se trataba de poner el pecho como hombre para con los suyos”.

Sobre los detractores de Nicola Porcella, quienes aseguran mantiene una íntima amistad con Wendy Guevara para permanecer en el reality de convivencia, la ex ‘Bienvenida la Tarde’ aseguró que “no es bueno juzgar a la gente sin conocerla”.

“Nicola no es la típica persona que se hace la víctima y por esa razón siempre lo vieron con actitud que, para muchos que lo conocemos, sabemos es su barrera para protegerse de miles de personas de ‘allá afuera’. Un chico noble, aunque muchos lo duden, tiene y mantiene un corazón de niño, un corazón puro, sin malicia. Por eso y más razones, Dios jamás lo abandonó”, añadió.

En una siguiente publicación, Andrea San Martín dejó en claro su “cariño y admiración” por la transparencia de Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’. Aseguró también que “seguirá poniendo el pecho cada vez que me lo cuestionen porque, aunque muchos crean saber, nada saben”.

“Nicola es del Team RHLM (Real Hasta La Muerte) y por eso no me sorprende todo lo que le ha pasado ahí adentro. No es fácil ser sincero y abrazar corazones con el alma como él lo hace considerando el mundo sucio en el que muchas veces nos movemos. Desde ya, para mí eres un campeón”, complementó la expareja de Sebastián Lizarzaburu.

Andrea destaca transparecia de Nicola Porcella

Andrea San Martín, quien ha pasado por los reality de competencia más populares del Perú, ‘Bienvenida la tarde’, ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, señaló que varios de sus exintegrantes no suelen mostrarse cómo son realmente frente al público; a diferencia de Nicola Porcella.

“Las redes sociales le han dado vitrina a tanta gente falsa, que intenta conectar con la gente con mentiras. Somos seres humanos, tenemos defectos y virtudes, pero nuestra esencia no la pueden comprobar a través de una red social. Conozco tanta gente hipócrita y falsa, que crea un mundo de fantasía únicamente para ganar seguidores. Yo quiero conservar el corazón de personas como Nicola, con defectos y virtudes, pero reales”, expresó, ya en un video.

“Cuando lo veo, me dan ganas de abrazarlo. Soy muy sensible y él también. Valoro mucho los corazones sinceros y puros, y eso es Nicola. Me alegra que lo hayan conocido un poquito más, que es casi nada”, añadió San Martín.

¿Cómo votar por Nicola Porcella?

Para votar para que Nicola Porcella se quede en ‘La Casa de los Famosos’, los usuarios deberán ingresar a la página oficial del reality de convivencia entre las 21:00 horas y 22:00 horas del domingo 23 de julio. Una vez dentro, tendrán que escoger por el peruano y ¡listo!