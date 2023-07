Guillermo Salas se defendió de las críticas tras empate en el clásico y recordó que desde la pretemporada piden su salida

Guillermo Salas atraviesa su peor racha de partidos sin ganar desde que asumió el banquillo de Alianza Lima.

Alianza Lima empató 0-0 con Universitario en la última edición del clásico del fútbol peruano. El final del partido dejó muy preocupados a los hinchas ‘blanquiazules’, debido a que el segundo tiempo estuvo marcado por el dominio de los ‘cremas’, quienes tuvieron varias oportunidades de llevarse la victoria. Uno de los más señalados fue el técnico Guillermo Salas, quien continuó siendo punto de las críticas.

Ante esta situación, el ‘Chicho’ recordó que hay gente que lo quiere sacar del cuadro de La Victoria desde la derrota 3-0 con Atlético Nacional en la pretemporada, y pese a ello, consiguió tener éxito como ganar el Torneo Apertura:

“Desde el primer partido que tuvimos en la pretemporada, que jugamos con Nacional de Medellín allá, querían que salga del club, y aquí estamos. Ganamos el Apertura, metimos los puntos que metimos. Estamos en la pelea, seguimos fuertes como grupo, el comando técnico enfocado y seguro que a fin de año vamos a celebrar. La presión y responsabilidad que uno tiene al dirigir a Alianza es así, no le presto mucha atención a lo demás, trato semana a semana revertir esta situación”, declaró en conferencia de prensa.

El joven entrenador también descartó que su mensaje no esté llegando al plantel y avisó que tuvieron el dominio en la primera parte, cuya chance más peligrosa fue el remate al palo de Pablo Sabbag: “Si mi mensaje no llegara al plantel, no hubieran jugado como lo hicieron en el primer tiempo, ante un rival que tiene un gran nivel. Fue un partido de alta intensidad como de Copa Libertadores. Tuvimos nuestras chances de gol, los dos venimos con buen ritmo, lo demostramos ahora. Fueron dos tiempos distintos, uno para cada uno, los dos con ocasiones de gol, lamentablemente las cosas no están saliendo como nosotros queremos que son los resultados”, añadió.

Guillermo Salas se hizo cargo de Alianza Lima a mediados del 2022 tras salida de Carlos Bustos.

Por otro lado, el estratega de 48 años se pronunció sobre la mala racha de los ‘íntimos’, quienes en sus últimos tres partidos no pudieron ganar ni marcar ningún gol, sumando dos empates sin goles ante Universitario y Sporting Cristal, y una derrota 1-0 con Sport Boys, resultados que los rezagaron al séptimo puesto del Torneo Clausura:

“Nos han tocado tres equipos fuertes y que son tres clásicos, pero seguimos enfocados y con mucha ganas de seguir sumando y pelear el Clausura, que sabíamos desde un inicio que sería más complicado”, añadió.

Empate sin goles en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2023. (Video: Liga 1 Max).

El elogio del ‘<i>Chicho</i>’ Salas a Jorge Fossati

Guillermo Salas elogió a Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, señalando que su replanteo en el segundo tiempo fue clave para que su equipo no mantenga el ritmo de la primera parte.

“En el primer tiempo fuimos superiores a Universitario con un rival con un bloque defensivo muy fuerte. Fuimos superiores, tanto así que el profesor Fossati replantea en el segundo tiempo”, señaló.

Asimismo, se refirió a los ingresos de Andrés Andrade y Christian Cueva, quienes demostraron no estar en ritmo todavía: “Ellos replantearon, luego lo hicimos nosotros, nos costó un poco que los que entraron agarren ritmo de juego, la intención nuestra era recuperar la posesión de la pelota, por eso el ingreso del ‘Rifle’ y de Cueva, pero ambos hicimos lo justo para ganar, pero sabíamos que este torneo sería difícil y seguimos en la pelea, quedan muchas fechas por jugar”, aseguró.

Las peores rachas de Guillermo Salas en Alianza Lima

El ‘Memo’ Salas suma tres partidos sin ganar con Alianza Lima. Esta es su peor marca desde que asumió a mediados del 2022. Antes, sus cifras más negativas fueron las dos derrotas consecutivas con Melgar en Arequipa (2-1) y Libertad en Matute por Copa Libertadores (2-1), producidas en mayo.