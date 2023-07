Pedro García y el inquietante cuestionamiento sobre Christian Cueva, los hinchas y su presencia en Matute en el Alianza vs Universitario

El comentarista deportivo Pedro García comentó qué pasaría si ingresa Christian Cueva en el Alianza Lima vs Universitario en Matute. Video: Movistar Deportes

Habrán muchas sorpresas en Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, y una de ellas será la reaparición del mediocampista Christian Cueva después de la indisciplina que cometió hace dos semanas, donde no se presentó a un entrenamiento, y generó toda una polémica en su entorno en la que se trató una posible salida del cuadro ‘blanquiazul’. Finalmente recibió una sanción económica y no fue tomado en cuenta para los partidos contra Sporting Cristal y Sport Boys en las dos últimas fechas del Torneo Clausura.

‘Aladino’ entró a la convocatoria para el choque crucial contra Universitario de Deportes, y eso marcará el reencuentro del jugador con la hinchada ‘íntima’, la misma que pedía que deje La Victoria por su falta de compromiso. El periodista Pedro García se refirió a probabilidad de que el ‘10′ haga su ingreso durante el choque y se preguntó cómo lo recibirán los fanáticos ‘blanquiazules’ , más aún cuando el marcador esté en contra.

“Va a ser bien interesante y lo digo sin morbo, pero qué pasa si el resultado es adverso para Alianza parcialmente. Minuto 12 del segundo tiempo, y (Guillermo) Salas lo llama a (Christian) Cueva para que entre, la tribuna reacciona de inmediato y explota en base a lo que le fluye espontáneamente. Me pregunto qué reacción tendrá la tribuna ante el ingreso de Cueva en la adversidad, no es igual que cuando vas ganando. Lo digo como presencia salvadora y que irrumpe en el mediocampo”, comentó el comunicador en su programa de ‘Al Ángulo’.

Christian Cueva jugó 15 partidos con Alianza Lima en lo que va de temporada. (Foto: Alianza Lima)

La nueva cara de Christian Cueva

Después de la indisciplina que cometió, ‘Aladino’ decidió entrenar de forma personalizada para recuperar su estado físico, el cual fue criticando duramente porque pasaron cuatro meses desde su llegada y aún no consigue ponerse a punto. Christian Cueva subió unos videos en sus redes sociales en el que aparece realizando diferentes ejercicios funcionales que requieren un exigente esfuerzo al mando de un profesor particular.

El seleccionado estuvo acompañado del defensor ‘blanquiazul’, Edinson Chávez, ambos realizaron trabajos variados. Se pudo observar a ‘Cuevita’ sosteniendo una pesa poniéndo toda la fuerza en su espalda, mientras el lateral derecho lo sostiene con una liga y gira alrededor de él. En otro momento, se le ve haciendo recorrido rectos para fortalecer las piernas.

También hizo trabajos dentro de la piscina, deslizándose de un extremo a otro con los brazos hacia arriba. También hizo trabajos de piernas dentro del agua. Tiene poco más de un mes para ganarse su continuidad, pues su contrato vence a fines de agosto y su permanencia está en duda.

Christian Cueva publicó videos en los que se luce entrenando de forma personalizada para recuperar su estado físico en Alianza Lima (Instagram: cueva10oficial)

Posibilidades de Christian Cueva en el clásico

‘Aladino’ estará en la banca de suplentes esperando su oportunidad de ingresar al partido contra Universitario de Deportes. El mediocampista Jairo Concha será titular en el clásico peruano y dependerá del DT Guillermo Salas si cambia de hombre por hombre, eso pasará si el sistema inicial que decidió usar no da resultados.

Christian Cueva no lo tendrá fácil porque para tener minutos contra los ‘cremas’ deberá de competir con el volante Andrés Andrade. El ‘Rifle’ está apto para ser considerado después de haber superado una fuerte lesión a la rodilla que lo alejó de las canchas por casi dos meses. Hizo su reaparición oficial frente Sport Boys, pero no tuvo muchos minutos, sin embargo aseguró que no sintió dolor.

“Gracias a Dios creo que regreso bien, me siento bien dentro de la cancha. Uno puede sonar egoísta, pero saco positivo que regresé bien esto me va a ayudar para lo que viene del torneo”, comentó el colombiano después del encuentro con los ‘rosados’.