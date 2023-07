Partidos de hoy, sábado 22 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 22 de julio, la agenda futbolera estará cargada de buenos partidos de las diferentes ligas del mundo. Alianza Lima vs Universitario de Deportes se enfrentarán en el tan esperado clásico peruano. Los ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ se verán las caras por segunda vez en el año, y será una final adelantada, donde una victoria marcará la diferencia en la lucha por el título nacional.

Los ‘compadres’ no pasan por el mejor momento: la ‘U’ acabó de sufrir la eliminación de la Copa Sudamericana 2023 y los ‘íntimos’ llegan con una derrota ante Sport Boys la fecha pasada, eso hizo que se cuestione la permanencia de Guillermo Salas al mando del equipo ‘grone’. Sin embargo, Alianza llega con una cierta ventaja porque se llevó el primer triunfo por 2-1 en el estadio Monumental, en febrero, y cuenta con una racha importante: no han perdido en Matute en lo que va de la temporada.

También los peruanos en el exterior tendrán actividad, el Portland Timbers vs San José Earthquakes marcará un duelo entre compatriotas: Miguel Araujo debutaría con su nuevo equipo frente el club de Miguel Trauco por la Leagues Cup. Y Raúl Ruidíaz también saltará al campo con el Seattle Sounders FC que se medirá con Real Salt Lake.

Alianza Lima vs Universitario: el segundo clásico peruano de la temporada se jugará en el estadio Alejandro Villanueva.

Partidos de Liga 1

- Alianza Atlético vs. Cusco FC (13:00 horas / Liga 1 MAX, Liga 1 Play)

- ADT vs. Atlético Grau (15:30 horas / Liga 1 MAX, Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (20:30 horas / Liga 1 MAX, Liga 1 Play)

Partidos del Mundial Femenino

- Zambia vs Japón (14:00 horas / DirecTV Sports)

- Inglaterra vs Haití (16:30 horas / DirecTV Sports)

- Dinamarca vs China (19:00 horas / DirecTV Sports)

Partidos de Leagues Cup

- CF Montréal vs Pumas UNAM (18:30 horas / MLS Pass on Apple TV)

- New York RB vs New England (18:30 horas / MLS Pass on Apple TV)

- Philadelphia Union vs Tijuana (19:00 horas / MLS Pass on Apple TV)

- Real Salt Lake vs Seattle Sounders FC (20:30 horas / MLS Pass on Apple TV)

- Portland Timbers vs San José Earthquakes (21:00 horas / MLS Pass on Apple TV)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Argentinos Juniors (13:30 horas / TyC Sports, Star Plus)

- Estudiantes vs Belgrano (16:00 horas / TyC Sports, Star Plus)

- Platense vs Huracán (18:30 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Racing Club vs. Deportivo Maldonado (10:15 horas / Star Plus, GolTV)

- Danubio vs. River Plate M. (13:00 horas / Star Plus, GolTV)

- Nacional vs. Cerro Largo (17:30 horas / Star Plus, GolTV)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Trinidense vs Resistencia (15:00 horas / Tigo Sports)

- Cerro Porteño vs General Caballero JLM (17:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Copiapó vs Cobresal (14:00 horas / Estadio TNT Sports, TNT Sports)

- Huachipato vs O’Higgins (16:30 horas / Canal 13, Estadio TNT Sports)

- Universidad Chile vs Palestino (19:00 horas / Estadio TNT Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Flamengo vs. América MG (14:00 horas / Star Plus, Fanatiz, Brasileirao Play)

- Palmeiras vs. Fortaleza SC (14:00 horas / Star Plus, Fanatiz, Brasileirao Play)

- Bahía vs. Corinthians (16:30 horas / Star Plus, Fanatiz, Brasileirao Play)

- Cuiabá vs. Sao Paulo (16:30 horas / Star Plus, Fanatiz, Brasileirao Play)

- Gremio vs. Atlético Mineiro (19:00 horas / Star Plus, Fanatiz, Brasileirao Play)

Partidos de fútbol venezolano

- Carabobo vs. Mineros Guayana (15:00 horas / GolTV Play, GolTV)

- Estudiantes Mérida vs. UCV (17:15 horas / GolTV Play, GolTV)

- Puerto Cabello vs. Monagas SC (19:30 horas / GolTV Play, Star Plus)

Partidos amistosos

- Augsburgo vs. PSV Eindhoven (8:00 horas / Star Plus)

- Hansa Rostock vs. Sevilla FC (8:00 horas / Star Plus, ESPN)

- Hoffenheim vs. Feyenoord (11:45 horas / Star Plus)

- FC Barcelona vs. Juventus (9:30 horas / Star Plus)