Luis Aragón, candidato a la Mesa Directiva del Congreso, no informó que tiene vinculo familiar con viceministro de DD HH

Luis Aragón. (Congreso de la República)

Luis Aragón, congresista de Acción Popular y candidato a la Mesa Directiva del Parlamento, habría obviado información clave en su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República.

Según el portal El Foco, el legislador cusqueño no mencionó que tiene un vinculo familiar con el actual viceministro de Derechos Humanos, Luigino Pilotto Carreño, que fue designado en el puesto el 29 de diciembre del 2022.

“Debo precisar que no tengo ningún vínculo cercano con los demás miembros familiares (sobrinos, primos y tíos), por lo que no ha sido posible conseguir sus datos para consignar en la presenta declaración”, puso Aragón en el documento enviado al órgano de control.

Sin embargo, quien confirmó el nexo fue el viceministro Pilotto. “Sí, soy familiar de él. Soy primo hermano, pero no lo veo hace tiempo. Solo lo he visto en el Congreso, cuando he ido una vez”, refirió cuando fue interrogado por el citado medio de comunicación.

Viceministro de Derechos Humanos, Luigino Pilotto, es primo hermano de congresista Luis Aragón.

El detalle también está en que el funcionario de la cartera de Justicia tampoco colocó que contaba con un primo hermano en el Parlamento en su declaración jurada. “Sí la declaración jurada abarca hasta ese grado de consanguinidad sí, sino, no”, anotó.

La irregularidad evidencia una vez más cómo un familiar del congresista Aragón llega a un puesto público. Hay que recordar que Gerald Coll, cuñado del representante acciopopulista, fue nombrado jefe de las Oficinas Desconcentradas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) en marzo del 2022 durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Por este hecho es que el Área Especializa de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público investiga de manera preliminar al congresista Aragón por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado al estar inmerso en el caso de ‘Los Niños’.

Escándalo de Huawei

A la omisión de información se suma que Aragón también ha sido cuestionado por apoyar leyes que beneficiarían a los nuevos productos que la empresa china Huawei lanzará este año en el Perú.

Luis Aragón y Patricia Chirinos viajaron por invitación de Huawei. ATV

En marzo pasado firmó tres iniciativas a favor de desarrollar la industria de la electromovilidad en el país.

El primero de ellos es el PL N° 04852 ‘Ley de promoción de la electromovilidad en el Perú’. El autor principal es Jorge Luis Flores Ancachi y uno de los coautores es Aragón Carreño. Como fecha de presentación figura el 2 de mayo de 2023.

“La presente ley tiene como objeto promover el uso de vehículos eléctricos en el territorio nacional, fomentar la adopción de tecnologías limpias y reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, así como también promover la investigación, el desarrollo y la innovación en la electromovilidad”, detalla el documento.

El segundo proyecto fue propuesto por Segundo Quiroz, de Perú Libre, bajo el título de ‘Ley que regula el desarrollo y la promoción de la electromovilidad’. Este fue presentado el 26 de mayo del presente año, aproximadamente tres semanas después del primer PL.

Registro de visitas Luis Aragon. (Composición: Infobae)

Finalmente, Aragón firmó como coautor de la ‘Ley que promueve el microemprendimiento con la electromovilidad de forma cooperativa’, que tiene como finalidad “reactivar la economía de los microempresarios a través del uso de la electromovilidad para la reducción de costos”.

Coincidentemente, tres representantes de Huawei visitaron a Luis Aragón en su despacho congresal. Los ejecutivos se reunieron con asesores, técnicos y jefes de la oficina del parlamentario.

Como consecuencia de estos encuentros, Aragón fue invitado junto a su colega Patricia Chirinos (Avanza País), a fines de febrero de este año para presenciar el Mobile World Congress (MWC).

Según un informe de El Comercio, Chirinos acudió en condición de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, mientras que Aragón como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.