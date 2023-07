Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Perú:

1. King the Land (Serie de TV)

2. Mi feliz matrimonio (Serie de TV)

Serie de TV (2023). Miyo pertenece a una familia noble, cuya madastra le trata con dureza y su prometido, un soldado que abandonó a su anterior prometida a tres días de la boda. Sin lugar al que regresar, Miyo trata de abrir su corazón al soldado, pese a su descorazonador pasado.

3. See You in My 19th Life

4. Record of Ragnarok

Los humanos mortales deben vencer a los dioses todopoderosos en siete rondas.. o su existencia terminará para siempre. ¡Que comiencen las batallas de Ragnarok!

5. Cenizas del pasado

Su madre asumió la culpa de un trágico incendio hace 13 años. Ahora, Anzu se infiltra como ama de llaves en el hogar de su fría madrastra para vengarse.

6. Madre de alquiler

Cuando una mujer de origen modesto se ve obligada a actuar como madre subrogada, se involucra con una poderosa familia que protegerá su propia reputación a toda costa.

7. Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

¡Sobrevivir a un apocalipsis zombi es mejor que ser un esclavo asalariado cualquier día! Después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma, la vida de Akira ha perdido su brillo. Vive en un departamento lleno de basura, su salario es abismal y ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo. Pero cuando un apocalipsis zombi asola su ciudad, le da el empujón que necesita para vivir por sí mismo. Ahora Akira tiene la misión de completar los 100 elementos de su lista de deseos antes de.. bueno, patear el balde.

8. Seducción fatal

Una profesora casada se ve envuelta en un fogoso idilio con un hombre más joven que desata una tragedia y la obliga a cuestionarse la vida sobre sus seres queridos.

9. Sonic Prime

Las trepidantes aventuras del erizo Sonic se vuelven más frenéticas que nunca cuando un enfrentamiento con el Dr. Eggman provoca la destrucción del universo. Desesperado por reconstruir su realidad y salvar a sus amigos, Sonic atraviesa a toda pastilla un misterioso universo fragmentado mientras descubre mundos extraños y hace nuevos amigos en una aventura de dimensiones épicas.

10. Celebrity

Fama, dinero, poder. Una joven lucha para convertirse en la nueva celebridad de moda en el glamoroso (y escandaloso) mundo de los influencers de Seúl.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (Giztele)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

