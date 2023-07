Dina Boluarte: revelan más detalles sobre libro plagiado

Revelan nuevos detalles del libro plagiado del que es coautora Dina Boluarte. ATV

Una investigación de ‘Al Estilo de Juliana’ reveló más detalles sobre el libro ‘Aspectos legales de la responsabilidad médica en el Perú’, que firmó la presidenta Dina Boluarte y en el que se encontró información plagiada de otras publicaciones.

Otro de los autores de este libro es Efraín Anaya Cárdenas, quien es abogado y enfermero. En 2005, representó al Colegio de Enfermeros del Perú en el hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura, que en aquel año estuvo integrado por los jueces Gladys Echaíz, Javier Villa Stein y César San Martín. Anaya además es miembro actual del Colegio de Abogados de Lima.

El libro Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú tiene como autora a la presidenta de la república, Dina Boluarte, y otros abogados. (Latina Noticias)

Él registró dos libros en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) el pasado 20 de mayo de 2004. En uno de ellos figura también los nombres de los asesores de los autores, entre los que se encuentra Dina Boluarte. Una de las asesoras fue la enfermera Sherezade Mollyck, quien para ese entonces era pareja y madre de los hijos de Anaya.

Con esta publicación, el abogado buscó ocupar un alto cargo en el Colegio de Enfermeros, pues colocó en su currículum vitae que fue uno de los autores.

El medio periodístico intentó conversar con Efraín Anaya, por lo que lo llamaron por teléfono, pero no contestó. También lo visitaron en su vivienda de San Isidro, pero no obtuvieron respuesta.

Efraín Anaya es coautor del libro plagiado que también firmó Dina Boluarte.

Este inmueble habría evidenciado un desequilibrio en el patrimonio del autor del libro que también escribió Dina Boluarte. El exfiscal Tomás Gálvez, implicado en el caso Cuellos Blancos, lo denunció porque Anaya habría recibido coimas a cambio de ascensos. En el marco de esta investigación, se indagó la casa.

Por estas sospechas, Anaya fue destituido del Consejo Nacional de la Magistratura en 2010.

Ahora la vivienda es sede del Instituto Justicia y Libertad, cuyo gerente es el también enfermero. Allí se dictan clases de derecho. Uno de los instructores fue el juez Richard Concepción Carhuancho.

Se cree que Dina Boluarte y Efraín Anaya se conocieron por intermedio de la hermana de la jefa de Estado René Boluarte. Pero en conversación con ‘Al Estilo de Juliana’, la pariente de la mandataria negó ser cercana a él.

“Lo conocí cuando fue miembro del Consejo Consultivo como cualquier trabajador y punto”, respondió.

René Boluarte labora como asesora del Consejo Nacional de la Magistratura desde 2001 hasta la fecha, en el que la institución se conoce como Junta Nacional de Justicia.

Dina Boluarte responde sobre denuncia de plagio

La presidenta Dina Boluarte respondió sobre una denuncia de plagio en un segundo libro que ella firmó como coautora, titulado “Los Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú”. La publicación de 224 páginas aborda temas como el vínculo entre los médicos y los pacientes, la eutanasia y la ética profesional del personal de salud en el Perú.

Los coautores Efraín Anaya Cárdenas, Marcial Quinto Gomero, Luis Alberto Gavancho Chávez, María Esther Chávez Serrano, Hugo Villar Mayta y Dina Boluarte habrían plagiado el 55% del contenido del libro. Así lo reveló el software Turnitin, utilizado en todo el mundo para detectar copias en trabajos académicos.

Se trata del libro “Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú” que Dina Boluarte coescribió junto a Efraín Anaya Cárdenas, Marcial Quinto Gomero, Luis Gavancho Chávez y otros autores.

Pero esto no fue impedimento para que la mandataria presentara en su curriculum vitae que participó en la elaboración de este libro, cuando quiso postular a un alto cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Sin embargo, mediante un comunicado emitido por presidencia del Perú, la mandataria explicó que el libro se redactó por encargo de un grupo de abogados y su participación consistió en compilar “algunas normas legales sobre responsabilidad médica”.

Luego, afirmó que el libro no se vendió al público. “Las normas legales o jurídicas no se plagian, existen legítimamente como tales y no tienen un autor definido o personalizado que pueda citarse”, contestó.