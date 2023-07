¿Por qué en Perú hablamos tan poco del fútbol femenino?

Entrenador de fútbol femenino

En un país donde el fútbol masculino genera pasiones desbordantes y conversaciones apasionadas en cada esquina, resulta sorprendente que, por el contrario, el futbol femenino haya sido un tema poco recurrente en mis conversaciones con amigos o colegas. Hace menos de un año, a pesar de que la selección nacional masculina no logró la clasificación, vivíamos la euforia de cada partido de fútbol en nuestras casas, barrios y oficinas. Sin embargo, este año la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ está pasando casi desapercibida en nuestra sociedad futbolera.

¿Será esta situación un reflejo del trabajo pendiente que aún tenemos en el país por cerrar la brecha de género? Recordemos que según el reciente Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en América Latina elaborado por Centrum PUCP (marzo de 2023), la brecha de género promedio en nuestra región es del 7% en favor de los hombres y llega a ampliarse por encima del 10% para el caso de Perú. Ahora bien, las diferencias se acentúan si hablamos de autonomía y oportunidades; incluso en el acceso a internet, el porcentaje de mujeres que usa Internet aún está 3,4 puntos porcentuales por debajo de los hombres, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Frente a esta realidad, no sorprende que el presupuesto destinado al fútbol femenino en nuestro país sea significativamente menor en comparación al masculino. Esta falta de inversión da como resultado una infraestructura limitada, escasez de recursos y una visibilidad mediática reducida para nuestras talentosas futbolistas, lo que se traduce en menos oportunidades de participación.

Fútbol femenino en acción. Argentina busca reeditar la hazaña de su par masculino. REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, más allá de la falta de clasificaciones o títulos, el fútbol femenino merece un lugar destacado en nuestra sociedad, puesto que al reconocer su importancia, no solo creamos una plataforma para que muchas niñas, adolescentes y mujeres adultas demuestren su talento, sino que también estamos abriendo puertas para el empoderamiento de género en otros ámbitos. Esta premisa forma parte de la apuesta de Visa, Socio Global del Fútbol Femenino de la FIFA, para propiciar conversaciones abiertas sobre brechas de género y creer en las mujeres que se atreven en el deporte, en su trabajo, desde su casa o en cualquier ámbito que se desarrollen.

Y es que alentar a las mujeres a participar en el fútbol y creer en su capacidad para competir y triunfar no solo empodera a las jugadoras individuales, sino que también inspira a generaciones futuras de mujeres a alcanzar sus metas. Por tanto, apoyando al fútbol femenino, estamos contribuyendo a construir un mundo más inclusivo y equitativo, donde el talento y el esfuerzo se valoran independientemente del género, y donde se reconoce y celebra el impacto positivo que las mujeres pueden tener en el deporte y en la sociedad en su conjunto.

Veamos, pues, al fútbol femenino no solo como un deporte; sino como una oportunidad para cambiar paradigmas y derribar barreras de género en nuestra sociedad, como un llamado a la acción para que todos nos unamos en el reconocimiento de los logros y el empoderamiento femenino en cada uno de los aspectos de la vida. Y hago un llamado especial no solo a las mujeres, sino a cada persona, ya que alcanzar la equidad de género no es únicamente responsabilidad de ellas, sino que también requiere nuestra participación y compromiso activo como aliados en la lucha por la visibilidad y la igualdad a todo nivel.

En conclusión, es momento de iniciar un diálogo franco y constructivo sobre el fútbol femenino en nuestro país. En Visa estamos comprometidos a impulsar esta conversación y a trabajar en conjunto con otros actores de la sociedad hacia un futuro inclusivo y equitativo, donde las mujeres peruanas puedan destacar en el ámbito deportivo y alcanzar lo inimaginable.