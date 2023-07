Paolo Guerrero y la sutil crítica a Racing Club en su presentación en LDU de Quito

Paolo Guerrero ofreció conferencia de prensa luego de su presentación con LDU de Quito.

Este viernes 21 de julio, Paolo Guerrero fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista de Liga Deportiva Universitaria de Quito y tras la ceremonia realizada en el estadio Rodrigo Paz, el delantero peruano brindó una conferencia de prensa. Una de las preguntas para el ‘Depredador’ fue sobre un futuro retiro de la actividad profesional y si bien no quiso poner fecha para cerrar su carrera, sorprendió con una sutil crítica a su último equipo, Racing Club de Argentina.

“Yo todos los años hago un plan de objetivos y te puedo hablar de lo que tengo para este año. Ya lo había dicho con mi anterior equio (Racing), felizmente no seguí y hoy por hoy pertenezco a esta gran institución, que viene peleando dos torneos muy importantes, que es el campeonato local y la Copa Sudamericana. En la actualidad esos son los dos grandes objetivos que tengo. Yo no te puedo hablar del próximo año porque todos los años me trazo objetivos de lo que quiero conseguir”, declaró el artillero de 39 años.

En otro momento de su contacto con los medios de comunicación, el máximo goleador histórico de la selección peruana respondió si la posibilidad de jugar instancias finales de un certamen Conmebol fue el principal motivo para ponerse la camiseta ‘alba’. También expresó su deseo de conseguir el título de la Serie A con su nuevo club.

“Sí, fue importante que Liga esté en Copa Sudamericana para tomar la decisión de venir aquí, porque es un desafío muy grande para mí. Voy a trabajar para eso (ser campeón), daré lo mejor de mí, al igual que mis compañeros. Los jugadores que pasan por una institución dejan huella cuando son campeones y yo quiero dejarla aquí, un legado, quiero que mi nombre esté en una plaquita”, agregó Guerrero Gonzáles.

Otros de los puntos que el ‘Capitán’ aclaró fue sobre los problemas físicos que lo aquejaron en las últimas temporadas y que llegaron a recrudecer durante su estancia en la ‘academia’. Indicó que aquellas dolencias forman parte del pasado y se encuentra totalmente recuperado.

“Con respecto a mi rodilla estoy en perfectas condiciones. Gracias a Dios no me encuentro más con este problema que tuve y arrastré por un buen tiempo. Hoy por hoy no tengo nada, entreno a la par de mis compañeros, hago todos los trabajos e inclusive más”, sentenció el atacante.

Como se recuerda, Paolo Guerrero rescindió su contrato con Racing el pasado 6 de julio después de casi medio año en Avellaneda. Su deseo de sumar más minutos tanto en la Liga Argentina y Copa Libertadores para ser parte de la ‘blanquirroja’ en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, así como una presunta mala relación con el DT Fernando Gago aceleraron la finalización de su vínculo laboral.

El acuerdo entre el ariete y su nuevo equipo es hasta finales de 2023 y en caso registre buenas actuaciones durante este período y su nuevo entrenador Luis Zubeldía lo considere pertinente, podrá ampliar su estancia por una campaña más, por todo el 2024.

Paolo Guerrero agradeció saludo de Roberto Palacios

Durante su presentación en la ‘casa blanca’, se proyectaron videos de exfiguras de LDU en los que le daban la bienvenida a Paolo Guerrero. Entre los invitados se encontraba Roberto ‘Chorri’ Palacios, que tuvo un destacado paso por la entidad y salió campeón nacional en 2005.