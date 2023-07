Paolo Guerrero respondió cuándo podría debutar en LDU y confesó charla con su nuevo DT en su llegada a Quito

Paolo Guerrero llegó a Ecuador y tuvo su primer contacto con la prensa e hinchas del país norteño

El pasado 20 de julio, a horas de la noche, se formó un tumulto en el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, y es que hinchas y periodistas se encontraban esperando el arribo del delantero Paolo Guerrero, quien fue oficializado y será presentado hoy como flamante refuerzo de LDU de Quito.

El ‘Depredador’ demostró que no solo es ídolo en el Perú, sino también en otros países. Ocurrió en su paso por Racing de Argentina y ahora en Ecuador. Un gran grupo de fanáticos del conjunto ‘albo’ se instalaron con camisetas, chalinas y otras prendas muy cerca de la puerta de salida con el objetivo de conseguir una firma del ariete.

Es así como el delantero de la ‘bicolor’ apareció en escena desatando los gritos y pedidos de los simpatizantes. El ‘nueve’, que llevaba una casaca de su nuevo club y con aparentes signos de cansancio por el viaje, se detuvo para tomarse fotos y regalar autógrafos.

Un integrante de LDU se le acercó y le pidió que dé sus primeras declaraciones para la prensa. Él accedió. “Muy feliz y muy cansado después del vuelo, espero estar pronto con el equipo, es importante entrenarme”, declaró Guerrero, quien repitió que se encontraba agotado tras bajar del avión.

Pese a ello, el peruano continuó charlando con los periodistas. “¿Qué me han dicho? No, no hay necesidad que me digan, es un equipo que en Sudamérica es muy reconocido por los campeonatos importantes que tiene como club y ahora pertenecer a Liga es un orgullo”, fue lo que dijo al ser consultado sobre qué conoce de la institución de Quito.

Inmediatamente, le preguntaron sobre si estaría apto para hacer su debut lo más ante posible, a lo que afirmó en reiteradas ocasiones. “Sí, sí, sí. Necesito entrenar y estar rápidamente con el grupo”, contestó. Por último, contó detalles de la conversación que tuvo con Luis Zubeldía. “Tocamos muchas cosas de fútbol”.

Tras detenerse para expresar sus primeras impresiones como jugador del ‘Rey de Copas de Ecuador’, el atacante de 39 años siguió tomándose fotos y firmando autógrafos a los hinchas que estaban en el aeropuerto.

Paolo Guerrero brindó declaraciones en su llegada a Quito.

La presentación de Paolo Guerrero

El ‘Depredador’ fue conducido a un hotel para descansar y reponer energías, pues hoy tendrá un día muy movido. Acudirá al estadio Rodrigo Paz Delgado, donde LDU juega de local, para dar una conferencia y ser presentado por todo lo alto a las 16:00 horas. Este evento contará con la presencia de hinchas y de la prensa y será transmitido por las redes del club. Infobae Perú hará el minuto a minuto de este acontecimiento.

Una nueva oportunidad

A sus 39 años, seguir compitiendo fuera del Perú es el principal objetivo de Guerrero. Para ello, buscó su salida de Racing, donde no contaba con continuidad y se habló de una posible mala relación con el entrenador Fernando Gago. Pese a tener un contrato vigente hasta diciembre de este año, el ‘incaico’ se embarcó en una nueva aventura.

Fichó por LDU de Quito hasta final del 2023, con opción a extender su relación por una temporada más, y afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su equipo, en esa instancia, se medirá ante el ganador de Ñublense vs Audax Italiano, enfrentamiento que se suspendió el pasado jueves por las fuertes lluvias y se realizará hoy.

Paolo tiene una nueva oportunidad para mostrar su vigencia y seguir aumentando su registro goleador, el cual se estancó en sus últimos dos clubes y supera los 230 tantos. A su vez, el tener una buena perfomance en la escuadra ‘alba’ le permitará ser considerado por Juan Reynoso de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Todo está en la cancha del ‘nueve’.