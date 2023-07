Melissa Klug desaprueba posible relación de Samahara Lobatón y Bryan Torres: “No tengo buenas referencias”. | América Hoy.

El último fin de semana, Samahara Lobatón fue captada en una situación bastante comprometedora con Bryan Torres. Las imágenes fueron emitidas por el programa ‘Amor y Fuego’, donde se puede observar a la hija de Melissa Klug ingresando en horas de la madrugada a la casa del cantante, además, él también la va a visitar en diferentes ocasiones a su hogar.

Este supuesto romance no sería del total agrado de la ‘chalaca’, pese a que su expareja, Abel Lobatón, dijo que a él no le disgustaría de la influencer inicie una relación con el amigo de Jefferson Farfán, siempre y cuando, sea un hombre bueno y trabajador.

En conversación con ‘América Hoy’, Melissa Klug habló sobre Bryan Torres y dijo que tenía las mejores referencias del cantante. “Yo, por lo que he visto en la tele y todas las personas que lo han calificado, es el ‘Chupe’, ¿no? Pero yo no lo conozco, no sé quién es”, comentó.

Samahara Lobatón estaría en salidas románticas con Bryan Torres.

Asimismo, precisó que si en algún momento Samahara Lobatón se equivoca, será ella la que tendrá que salir al frente a aclarar sobre su vida personal. “Las equivocaciones y errores que ella cometa, ella tiene que salir al frente y aclarar sus temas”, señaló la pareja de Jesús Barco.

Melissa Klug también dio a conocer los motivos por el que no ve con buenos ojos para su hija a Bryan Torres, recordando que salió a hablar mal de Olenka Mejía para defender a Jefferson Farfán de las acusaciones que en algún momento pesaron en su contra.

“Lo único que sé de él (Bryan Torres) es que habló de Olenka, de una mujer. Ahora, imagínate, hablar de una mujer...”, dijo bastante indignada la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Bryan Torres niega ser el tercero en discordia entre Samahara Lobatón y Youna. Captura América TV.

“Ya sacas tus propias conclusiones de qué persona es. De él no tengo buenas referencias y todo el mundo sabe de dónde lo conoce (hizo referencia a su amistad con Jefferson Farfán). No es de mi círculo”, añadió.

Samahara Lobatón no escucha los consejos de su mamá

Samahara Lobatón confesó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que no sigue los consejos de su madre ni de las personas que se le acercan. Además, precisó que desde muy pequeña ha sido rebelde, pues hace lo que a ella le parece correcto y no se deja influenciar fácilmente.

“No hay nada qué conversar, yo soy una mujer adulta ya, vivo sola, soy independiente... Todos tenemos una etapa de rebeldía cuando somos adolescentes, yo he sido bien rebelde con ella y no solo con ella. Es mi carácter y nadie me va a callar. Yo tengo mi propia manera de actuar, yo hago lo que a mí me parece que está bien, soy una mujer adulta ahora”, dijo.

“La verdad es que los consejos de nadie, hay mucha gente que me aconseja y yo la verdad no lo tomo en cuenta, yo hago lo que me parece”, indicó la joven influencer antes de decir que sí escucha a su madre cuando le da algunos tips para la crianza de su pequeña.