Natalia Salas cambió su platillo por el de Junior Silva en ‘El Gran Chef Famosos’ y usuarios no se lo perdonaron

‘El Gran Chef Famosos’: Natalia Salas cambió su platillo por el de Junior Silva y usuarios no se lo perdonaron

En la última edición de ‘El Gran Chef Famosos’, se desarrolló la primera noche de eliminación, donde Mauricio Mesones, Jesús Neyra, Jimmy Santi, Antonio Pavón, Junior Silva y Natalia Salas lucharon para quedarse en la competencia de cocina.

Los concursantes tuvieron que preparar el primer platillo que fue tres leches, pero a la mayoría de participantes no le fue bien porque no consiguieron la textura deseada y uno que otro se acercó al sabor de postre.

Sin embargo, quien hizo el peor plato fue Antonio Pavón y la que lo hizo mejor fue Natalia Salas, quien preparó un plato con buen sabor y una buena presentación. Al ganar el beneficio tenía la oportunidad de cambiar la preparación con cualquiera de sus compañeros, quienes se les asignó los platillos con los que fueron eliminados del reality de competencia.

Natalia Salas escogió el plato de Junior Silva en El Gran Chef Famosos. Latina TV.

Al inicio, Natalia Salas se le asignó ‘ravioles de pichón con salsa de tomate’ pero lo cambió por el ‘pionono con chantilli’ con fresa que había sido seleccionado para Junior Silva, esto no fue del agrado del actor porque era un plato que había practicado las últimas semanas por recomendación de la propia Natalia.

La recordada ‘Andrea Aguirre’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ comentó que tomó esta decisión por un tema de estrategia, ya que el pionono es uno de los postres que mejor le salió y confía mucho en la precisión de la repostería.

“Voy a hacer un pionono.... Se me escarapela la espalda, me odia (Junior Silva), pero sé que eventualmente me perdonará. Así es el juego amigo”, dijo la artista nacional luego de haberle cambiado el plato a su compañero.

Captura.

Usuarios no aprobaron la decisión de Natalia Salas

Los cibernautas que no se pierden las galas de ‘El Gran Chef Famosos’ reprocharon la decisión que realizó Natalia Salas al escoger dicho platillo y complicar la participación de su compañero Junior Silva. Además, resaltaron que actriz podía haber escogido el plato de cualquier concursante, pero jamás pensaron que escogería el postre del popular ‘Pollo Gordo’ que es su amigo de más de 17 años.

“Me pareció super mal lo que hizo. Ella ya había hecho el plato, tenían más tiempo... Es su amigo”, “Por más que digan que es competencia, la amistad se supone que vale más, eso si estuvo mal Natalia, Junior ya practicaba”, “Te me caíste Natalia, para tener amigas como tú, es mejor no tenerlas, por más competencia que exista, la verdadera amistad es pura, y que pena porque el pasar por una enfermedad te hace cambiar mucho y solo deseas el bienestar de todos”, expresaron los usuarios muy decepcionados.

Pero otros usuarios comentarios que se trata de un juego y Natalia Salas actuó con inteligencia para poder superar el reto y ser uno de los tres concursantes en regresar a la competencia de gastronomía.

“Es competencia, es un juego. Y se ganó ese beneficio justamente. Así que los pollolovers no vengan a llorar como lo hace Junior”, “No sé por qué la excusan, si son amigos de tantos años están para apoyarse y avanzar juntos, ella tenía varias opciones para elegir y descartar a su amigo y lo hizo por tomar el camino más fácil sin pensar en él, Junior se incomodó de verdad y cualquiera lo tomaría así”, expresaron.