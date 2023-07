Erick Elera desmiente pelea con Sergio Galliani: “No me parece que haya minimizado a Melissa Paredes”

Luego de salir en defensa de Melissa Paredes, Erick Elera niega estar enfrentado con Sergio Galliani, su excompañero de 'Al Fondo Hay Sitio'. América Espectáculos / América TV

Luego que Erick Elera afirmara que no es un “actor de egos”, se especuló que el popular ‘Joel Gonzales’ estaba fastidiado con Sergio Galliani por haber desconocido a Melissa Paredes, su compañera en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, el músico nacional aseguró que hay una buena relación entre ellos y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Como se recuerda, Sergio Galliani fue consultado sobre el debut de Melissa Paredes en la teleserie de América TV. En un ataque de sinceridad, ‘Miguel Ignacio de las Casas’ reconoció que no tenía idea de quién era la actriz, ya que “no veía televisión”.

Pronto, se difundieron unas declaraciones de Erick Elera, quien afirmó que la exconductora de ‘América Hoy’ es “una buena actriz y está haciendo un buen trabajo”.

Melissa Paredes hace su debut en ‘Al Fondo Hay Sitio’ como repartidora de comida y coquetea con Joel Gonzales.

En otro momento de la entrevista, el actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ afirmó: “Yo no soy un actor de egos, para nada. A quien pongan a mi costado y siempre voy a hacer lo máximo y voy a ayudar a que mi relación laboral funcione. No es la primera vez que trabajo con Melissa porque ya hemos estado en otra novela”.

Desde entonces, se rumoreó que Erick Elera había puesto punto final a su amistad con el popular ‘Nachito’, pues muchos pensaron que se refería a Galliani cuando habló sobre el egocentrismo.

Erick Elera hace aclaración

En entrevista con ‘América Espectáculos’, Erick Elera se mostró fastidiado por todo lo que se ha dicho sobre una supuesta pelea con Sergio Galliani, quien dejó de aparecer en ‘Al Fondo Hay Sitio’ desde el fin de la octava temporada.

“Cambiaron todo lo que dije, lamentablemente, siempre buscan enfrentarme. Yo no necesito ese tipo de publicidad. (Con lo de ‘actor de egos’) yo me refería a que no tengo problemas en trabajar con Melissa. Yo jamás voy a decir: ‘Yo no actúo con tal’. Cambiaron mi declaración para dar a entender que yo le estaba dando un golpe a Sergio, cuando no es mi estilo”, explicó el actor nacional.

Erick Elera afirma tener una buena relación de amistad con Sergio Galliani, 'Nachito' de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Por otro lado, indicó que ha visto las imágenes en las que Sergio decía desconocer a Melissa Paredes y no le parece que haya minimizado a su compañera.

“No me parece que la haya minimizado. Si alguien dice que no conoce a Erick Elera, yo no tengo por qué ofenderme”.

Antes de continuar con su camino, la pareja de Allison Pastor afirmó que estima al músico nacional y que espera trabajar nuevamente con él, aunque Galliani ha dejado en claro que no está entre sus planes regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Yo lo quiero mucho y lo extraño en la serie”.

Segio Galliani no volverá a interpretar a 'Miguel Ignacio' en 'Al Fondo Hay Sitio' por una promesa que hizo en el 2016.

Melissa Paredes respondió a Sergio Galliani

Durante el avant premiere de ‘Barbie’, Melissa Paredes se refirió a las declaraciones de Sergio Galliani y afirmó que no se sintió ofendida porque el actor no supiera quién era ella.

“No todo el mundo me tiene que conocer, no lo vi con mala onda. Lo vi como que no la conozco y está bien. No todo el mundo tiene por qué conocerme, ni saber quién soy, no me parece nada malo, ni ofensivo, Me pareció fresh. Y cuando dijo que no recuerda el nombre con las que trabajó, es algo que pasa, es real”, detalló Paredes para ‘América Espectáculos’.

AFHS: Melissa Paredes y su reacción acerca de las palabras que le hizo Sergio Galliani. América TV

Por otro lado, afirmó que se ha preparado varios años para ejercer la actuación. “He tenido tres protagónicos. Lamentablemente, mi vida personal por un momento fue estresante y opaco mucho mi trabajo en sí, pero yo me dediqué a la actuación. Me la he ganado a pulso, a mí nadie me ha regalado nada. He estudiado con Bruno Odar, con Mónica Portillo y he llevado talleres a fuera. Nadie puede decir que no he estudiado”, resaltó.