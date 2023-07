Washington Corozo reconoció que “faltó el gol” ante Emelec y realizó pedido a hinchada de Sporting Cristal

Washington Corozo reconoció la falta de gol de Sporting Cristal ante Emelec por Copa Sudamericana. (Twitter / Alejandro Ruilova)

Sporting Cristal empató sin goles ante Emelec en Ecuador, pero quedó eliminado de la Copa Sudamericana por el resultado global (1-0). En esa línea, el futbolista rimense Washington Corozo habló a su salida del estadio George Capwell y realizó un sorpresivo análisis del compromiso.

“El equipo hizo un buen trabajo, sometimos a Emelec, creo que solo nos faltó hacer el gol”, fueron las palabras del extremo ecuatoriano, el cual ingresó a los 68 minutos del duelo ante los ‘eléctricos’ en reemplazo de Alejandro Hohberg.

Después, ‘Manchita’ fue consultado por el contacto con Emelec en el reciente mercado de pases. “Sí, hubo bastante acercamiento, pero hoy estoy en Sporting Cristal y tenga que defender en mi camiseta”. En seguida, afirmó que se quedará en el Rímac y señaló “que no tiene idea” porque no se dio su fichaje al cuadro norteño.

Luego, el futbolista de 25 años hizo un pedido llamativo a los fanáticos ‘celestes’ luego de la eliminación en el torneo de Conmebol. “Que sigan apoyando al equipo, a cada uno de mis compañeros, especialmente a mí”.

Por último, Corozo reveló su ilusión por volver a la selección de Ecuador. “Es un sueño que tengo, esperemos que se cumpla”. Posteriormente, declaró que hasta el momento no conversó con el técnico Félix Sánchez Bas, sin embargo, espera “tener buena comunicación con él” para retornar a la ‘tricolor’.

Washington Corozo fue suplente en los dos partidos ante Emelec por Copa Sudamericana.

Corozo y el gol que perdió en el último minuto de Cristal vs Emelec

Sporting Cristal generó ante Emelec, pero le faltó contundencia. Prueba de ello, fue la opción que perdió Washington Corozo a los 96 minutos. El extremo Joao Grimaldo gestó una increíble jugada individual por derecha, superó en velocidad a dos rivales y filtró un pase hacia atrás.

El delantero Irven Ávila recibió el balón y se lo cedió al central Ignácio da Silva, quien intentó rematar y fue bloqueado por un rival. Afortunadamente, el rebote le quedó a ‘Manchitas’ y este definió con pierna derecha, pero muy débil. El portero Pedro Ortíz evitó el gol rimense con sus piernas.

El ecuatoriano no pudo vencer al portero y generó esta reacción de 'Cejas' Morales. (Video: DIRECTV)

Sporting Cristal fuera de competencias internacionales

La travesía del equipo de Tiago Nunes en los torneos de Conmebol acabó. Este inició en las etapas preliminares de la Copa Libertadores, en las cuales superó a Nacional y Huracán. Se instaló en la fase de grupos, donde compitió con Fluminense, River Plate y The Strongest y se ubicó en el tercer lugar gracias a sus dos victorias y dos empates.

Con su posición en el Grupo D, calificado como el de “la muerte” por el mismo organizador, se ganó el boleto al play off de la Copa Sudamericana. Ahí cayó ante Emelec en la ida e igualó en la vuelta, de esta forma, se quedó fuera de las competencias internacionales. Eso sí, recaudó mucho dinero. Ganó en total 18 641 766 soles (5 200 000 dólares), sin contar los ingresos por taquilla.

Sporting Cristal cerró su participación en torneos internacionales con cuatro victorias en 12 partidos.

El balance de Washington Corozo en 2023

El jugador ecuatoriano no es titular en el elenco de Tiago Nunes, no obstante, ha sido influyente, sobre todo en los torneos internacionales. Le marcó a Nacional de Paraguay en la vuelta, a River Plate en Argentina y a The Strongest en Bolivia. En dos de estos tres partidos, los ‘bajopontinos’ terminaron ganando.

En cuanto a la Liga 1, Corozo también registró goles y asistencias. Le anotó y brindó una habilitación ante Carlos A. Mannucci, tanto en el Apertura y Clausura. Asimismo, colaboró con un pase en la goleada ante Unión Comercio.

Próximo partido de Sporting Cristal

El equipo ‘celeste’ se medirá ante Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 23 de julio a las 15:30 horas en el estadio Monumental UNSA de Arequipa. Su rival viene de ganarle 1-0 a Deportivo Municipal.