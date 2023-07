Samahara Lobatón no toma en cuenta los consejos de Melissa Klug: “Yo hago lo que a mí me parece”. | Amor y Fuego.

Samahara Lobatón es la única hija de Melissa Klug que se encuentra envuelta en escándalos y ha participado en diferentes programas de televisión. Asimismo, en las últimas semanas se convirtió en el centro de atención por su mediática separación de Youna, el padre de su única hija.

Te puede interesar: Melissa Klug evita hablar sobre ampay de Samahara Lobatón y hace aclaración: “Se fue de mi casa por rebelde”

Como se recuerda, la influencer fue acusada por su expareja de haberle sido infiel en diferentes ocasiones, específicamente cuando él se fue a vivir a Estados Unidos y ella se quedó en el Perú preparando sus papeles para mudarse junto a él.

Aunque Samahara Lobatón negó rotundamente dicha información, al poco tiempo fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ ingresando de madrugada al departamento de Bryan Torres, quien es amigo íntimo de Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón estaría en salidas románticas con Bryan Torres.

Los rumores de un nuevo romance entre la influencer y el cantante se dispararon de inmediato, incluso se empezó a decir que a Melissa Klug no le gustaría para nada esta relación, especialmente porque Bryan es cercano al exfutbolista de Alianza Lima.

Te puede interesar: La potente reflexión de Melissa Klug después de difundirse ampay de Samahara Lobatón

Por este motivo, un reportero del magazine de Willax Televisión fue a buscar a la segunda hija de la chalaca. Ella en un primer momento se negó a responder las preguntas que le realizaron, pero luego se animó a hablar de su situación, indicando que ella no escucha los consejos de nadie, ni los de su madre.

Además, Samahara Lobatón admitió que desde muy chica es rebelde, por lo que nunca se quedaba callada y le respondía a todos. En ese sentido, aclaró que ahora que es una mujer independiente, ella toma sus propias decisiones.

Te puede interesar: Youna sorprendido tras ampay de Samahara Lobatón: “Hace un mes estuvo conmigo y ahora está haciendo su vida”

“No hay nada qué conversar, yo soy una mujer adulta ya, vivo sola, soy independiente... Todos tenemos una etapa de rebeldía cuando somos adolescentes, yo he sido bien rebelde con ella y no solo con ella. Es mi carácter y nadie me va a callar. Yo tengo mi propia manera de actuar, yo hago lo que a mí me parece que está bien, soy una mujer adulta ahora”, dijo.

Melissa Klug habla de la ruptura de Samahara Lobatón con Youna. Instagram

En ese sentido, la exchica reality reveló que muchas personas se acercan a ella para darle consejos, pero ella no les hace caso, pues considera que debe de hacer lo que a ella le parece mejor.

“La verdad es que los consejos de nadie, hay mucha gente que me aconseja y yo la verdad no lo tomo en cuenta, yo hago lo que me parece”, añadió la joven influencer antes de decir que sí escucha a su madre cuando le da algunos tips para la crianza de su pequeña.

Melissa Klug no quiere hablar sobre Samahara Lobatón

Melissa Klug se encuentra atravesando por un buen momento personal al confirmar que se encuentra esperando su sexto hijo; sin embargo, cuando le preguntaron sobre el ampay de su hija Samahara Lobatón con Bryan Torres, ella se negó a responder, precisando que estos temas son netamente privados.

“No soy la protagonista de lo que ha sucedido. Los temas de mis hijos los hablo en cuatro paredes”, dijo la empresaria cuando le consultaron sobre las decisiones que ha venido tomando su segunda hija.