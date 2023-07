Ruth Luque anuncia que presentará una denuncia penal contra los policías que la intervinieron

Legisladora señaló que no se puede permitir una intervención policial. | Congreso

La congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú-Cambio Democrático) anunció que hoy presentará una denuncia penal contra los efectivos de la Policía Nacional que la intervinieron ayer cuando se dirigía a la denominada tercera ‘Toma de Lima’ que se llevó a cabo en la capital y en varias regiones del país.

“Yo voy a presentar una denuncia penal por abuso de autoridad ante Inspectoría de la Policía”, señaló en diálogo con Exitosa Radio. Cuestionó que la medida adoptada por la PNP no es legal porque “no hay una declaratoria de emergencia y esas intervenciones no pueden verse realizadas a diestra y siniestra”.

Luque reveló que un fiscal de prevención del delito se comunicó con ella para informarle que su caso pasará a la Fiscalía de derechos humanos a fin de profundizar en las indagaciones y hallar alguna responsabilidad en los efectivos policiales.

“Cualquier intervención de control de identidad no son acciones que le tienen que ocurrir a la Policía. Eso se basa bajo el proceso de protocolo, para mí es abuso de autoridad. Los controles de identidad y las intervenciones policiales deben basarse sobre un elemento objetivo”, finalizó la legisladora de izquierda.

Toma de Lima: PNP interviene a congresista Ruth Luque

Como es público, Luque dio a conocer este suceso en su cuenta personal de Twitter. Ella anotó que se desplazaba a bordo de su vehículo por la avenida Brasil, a escasos metros de un conocido centro comercial, en el distrito de Breña, cuando de pronto fue detenida preliminarmente.

Las imágenes muestran al efectivo policial, a quien lo identificó como José Daniel Corrales Zúñiga, hacerla descender de su vehículo para conminarla a revisar su maletera. “Por el problema que hay ahorita en el país (la marcha), he visto que tienen una bolsa. Lo único que le estoy indicando es que voy a revisar qué cosa tienen. No es tan difícil”, se escucha al uniformado decir en el video.

Luego de mencionar esto, el agente PNP revisa y solo encontró bolsas con pancartas con frases alusivas a la marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte. La legisladora, que portaba un polo con el lema “No matarás ni con hambre ni con balas”, le entregó su DNI y de sus acompañantes al ser requeridos por la autoridad.

“¿Cuál es la razón de la intervención? ¿Cuál es la razón? Lo que usted está haciendo es una arbitrariedad, porque para que usted intervenga me tiene que atribuir una responsabilidad. ¿Por qué me interviene solo a mí y no a los otros vehículos”, se le escucha decir a Luque.

La parlamentaria Ruth Luque compartió una fotografía de los polos que llevaban ella y sus acompañantes al momento de ser intervenidos por la policía. (Twitter)

Aun con el celular en la mano, el suboficial de segunda de la PNP le responde: “Señora congresista, por si acaso, si usted desconoce, la policía está en prevención. Parte de la prevención... he verificado las bolsas que llevan ahí”.

Hay que señalar que el ministro del Interior, Vicente Romero, defendió ayer la intervención que se le realizó a la parlamentaria.

“Es una intervención común, que siempre se da a cualquier ciudadano, a cualquier vehículo. La Policía está facultada por ley para intervenir a las personas para identificarlas [...] Y eso fue todo”, respondió sin entrar en más detalles.