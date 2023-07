Pedro García aseguró que Washington Corozo tiene una carencia insalvable al fallar gol en Sporting Cristal ante Emelec

El periodista se refirió al temperamento del ecuatoriano, quien erró una ocasión para anotar a los 'eléctricos' en la Copa Sudamericana. (Video: Movistar Deportes)

Sporting Cristal fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de empatar en condición de visitante contra Emelec de Ecuador en la vuelta del ‘play off’. Con el 0-1 en contra que obtuvo en la ida, los ‘celestes’ se despidieron de la cita de la Conmebol. Sin embargo, la historia pudo haber cambiado si Washington Corozo metía la chance de gol que tuvo sobre el final del partido. En ese sentido, Pedro García aseguró que el veloz extremo tiene una carencia insalvable.

“Lo que pienso que no tiene hoy y no sé si lo pueda mejorar, es la sangre caliente de leer la jugada. Es la última del partido que te elimina... ¡Pégale de alma! No es solamente hoy, le ha pasado en otras oportunidades que tiene esa ocasión y no le mete con todo”, dijo en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Por su parte, Diego Rebagliati complementó esta información con el estilo de los tantos de ‘Manchita’ en la actual edición de la Copa Libertadores. “Corozo tiene tres goles en la Copa. Dos de ellos son muy parecidos, uno que le hace a Nacional de Paraguay, el quinto gol acá en Lima; y el de Bolivia, que es mano a mano. Después está el tiro libre...”, indicó.

Michael Succar, otro de los panelistas del espacio televisivo, puso de ejemplo su golazo a River Plate en Argentina para señalar que el ecuatoriano tiene un buen pie: “Un jugador que le pega mal es imposible que agarre la pelota en el Monumental de River y le pegue un tiro libre. ¡Imposible! Y mucho menos que la emboque”.

El extremo ecuatoriano puso el empate son soberbio tiro libre ante los 'millonarios' por torneo internacional. (Video: ESPN).

Pedro García estuvo de acuerdo con su colega, aunque citó una situación de juego: “La técnica la tiene, pero distingamos. ¿Los que mejor técnica tienen, ejecutan siempre en una definición de penales? No. Los jugadores de muy buena técnica, a la hora de la verdad...”.

Diego Rebagliati le interrumpió y advinó por dónde García Corcuera quería orientar la conversación. “Este gol lo falla más por cabeza que por técnica”, comentó.

En tanto, el reportero de la selección peruana explicó que Washington Corozo tiene buena técnica para pegarle a la pelota en jugadas quitas, pero que en el momento que el balón está en movimiento, le termina costando el golpeo, aduciendo un tema mental.

“El tiro libre le pega bien porque tiene la técnica, pero es un tiro libre, puede respirar, tiene la serenidad de pensar, ‘voy a meterla acá', corre, mira, tira, y como tiene buen pie, lo ejecuta muy bien. Ahora, si la bola le queda como hoy (ayer), allí no opera la técnica, sino que primero la cabeza. Sus pies son consecuencia de su cabeza, es al revés. Prefiero cabeza fría y con mala técnica en el área, en una hora de la verdad, que lo contrario”, sostuvo.

Washington Corozo viene siendo suplente en Sporting Cristal en lugar de Alejandro Hohberg. (Difusión)

Washington Corozo y su falla de gol ante Emelec

Esto sucedió a los 96 minutos, cuando el partido estaba a muy poco de llegar a su fin. Joao Grimaldo había realizado una notable jugada individual por la banda derecha, llevándose a jugadores rivales con mucha facilidad. Hasta que pudo sacar el pase hacia atrás para Jostin Alarcón, quien se la dio a Ignácio da Silva y este lo hizo con Washington Corozo. Sin embargo, en lugar de rematar con fuerza, sacó un disparo despacio que fue contenido sin problemas por el arquero Pedro Ortiz.

El ecuatoriano no pudo vencer al portero y generó esta reacción de 'Cejas' Morales. (Video: DIRECTV)

El propio atacante reconoció minutos después ante la prensa que a Sporting Cristal le faltó anotar las chances de gol. Al mismo tiempo, dejó en claro que espera el apoyo de la hinchada del equipo ‘cervecero’ para superar este mal momento por la eliminación de la Copa Sudamericana.