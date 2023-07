Julinho explotó e insultó a Gonzalo Núñez en pleno debate por la eliminación de Sporting Cristal

Julinho perdió el control e insultó a Gonzalo Núñez durante debate por la eliminación de Sporting Cristal en Copa Sudamericana. (A Presión)

El pasado miércoles 19 de julio, Julinho y Gonzalo Núñez protagonizaron una fuerte discusión en vivo durante el debate por la eliminación de Sporting Cristal en el play off de la Copa Sudamericana 2023, la cual terminó con insulto de parte del exfutbolista contra el periodista deportivo.

Te puede interesar: Gonzalo Núñez y ‘Paco’ Bazán protagonizaron pelea que acabó con abandono de set y renuncia en vivo

El panel de A Presión Radio, programa de Youtube, conversaba sobre la llave entre el equipo de Tiago Nunes y Emelec en el torneo de Conmebol. Muchos integrantes señalaban que los rimenses no tuvieron una buena actuación en Lima, mientras que el exjugador brasileño contradecía lo manifestado por sus compañeros.

“Emelec nunca fue superior a Cristal. No confundamos a la gente. Emelec nunca fue superior a Cristal, ganó el partido, pero ganar no significa superioridad. Hay muchos equipos que juegan hasta las patas, meten un gol de suerte o de penal y termina ganando. Emelec ni aquí ni allá fue superior a Cristal”, argumentó el exdeportista.

Te puede interesar: Gonzalo Núñez reveló que Alfonso Barco no volverá a jugar en Universitario por amenazas de muerte

En seguida, el conductor Peter Arévalo leyó las estadísticas del encuentro de vuelta y señaló que “eso no refleja nada”. El exdelantero Waldir Sáenz apoyó lo dicho por el comunicador. “Vamos a retroceder a los años 80 o 90 donde Perú jugaba bien, pero perdía”, dijo.

Julinho mantuvo su postura. “Chicos no estabamos analizando los resultados, estamos analizando quién jugó bien y quién jugó mal. El resultado es una cosa, jugó bien o mal es otra, quién fue superior, no necesariamente el que es superior termina ganando, no importa, ¿Estoy mintiendo?”.

Te puede interesar: Gol de Matías Succar para el 2-1 de Carlos A. Mannucci vs Sporting Cristal por Liga 1

El popular ‘Mr Peet’ lo refutó. “En Lima, a mí me parece que Cristal manejó bien la pelota, pero no le hizo daño a Emelec, salvo Grimaldo (Joao) en los últimos minutos y da Silva (Ignácio) que le quemó las manos al portero. Cristal no le hizo cosquillas a Emelec, el partido de Cristal es mejor allá que acá, ¿Por qué no aceptamos eso?”.

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana por un global 1-0.

En ese momento, Gonzalo Núñez interrumpió y repitió la frase que dijo el brasileño minutos antes: “Perdió ante el peor Emelec de la historia”. “Sí, el peor Emelec de la historia”, manifestó el exfutbolista. “No conoces la historia de Emelec”, contestó el periodista. “La historia de lo que he visto, imbécil”, gritó el nacido en el país de la zamba.

El insulto no cayó nada bien en el set. El productor trató de callarlo, pero esto enfureció al exintegrante de la selección peruana. “¿Qué pasó producción? ¿Cuántos hablan eso en la mesa? Carlos no me vengas a cuadrar, que no funciona así, eso es falta de respeto, te pido que no me vengas a cuadrar fuera de la mesa. A mí me dicen hue... y ¿Yo no puedo responder?”, expresó.

La reacción de Julinho tras ser callado por la producción de A Presión Radio.

Peter Arévalo intervino y quiso apasaguiar la situación. “Pero Julio, él no te ha dicho imbécil, a cada rato no puedes estar diciendo eso, nosotros nos conocemos de años, pero de repente él no te lo acepta”. De inmediato, el ahora panelista explicó que el insulto no fue con mala intención.

“Yo cuando te digo imbécil, así como tú bromeas, no es nada ofensivo, pero no me parece que me hayan cuadrado. Todos me conocen, saben que no hay maldad, hablamos de joda”, dijo Julinho mientras que Núñez afirmó que no lo tomó a mal. De esta manera acabó el tenso momento en el programa de Youtube.

Sporting Cristal se quedó fuera de la Copa Sudamericana

Luego de superar las etapas preliminares y quedar tercero en el “grupo de la muerte” junto a River Plate y Fluminense de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Tiago Nunes quedó eliminado en el play off de la Copa Sudamericana a manos de Emelec, recaudando un total de 18 641 766 soles (5 200 000 dólares). Ahora deberá voltear la página y concentrarse en la Liga 1. Su próximo partido será ante Melgar el domingo 23 de julio a las 15:30 horas en el estadio Monumental UNSA.