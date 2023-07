Jaime Bayly se disculpa con Shakira por bochornoso incidente durante un vuelo a España

Jaime Bayly se disculpa con Shakira por bochornoso incidente durante un vuelo. (YouTube)

A través de su canal de YouTube, Jaime Bayly contó una divertida anécdota que vivió junto a Shakira. El escritor, que se encuentra en el Perú promocionando la publicación de su reciente libro, decidió compartir con sus fieles seguidores una bochornosa historia que ocurrió cuando estaba en pleno vuelo de Estados Unidos a España.

El periodista comenzó relatando que estaba con su esposa e hija en el aeropuerto de Miami para abordar el avión con dirección a Madrid. Él subió a la clase ejecutiva y se sentó sin mirar a quienes estaban a su alrededor, pues estaba muy concentrado en no perderse ninguna parte de su serie. Después de una hora, su pareja se le acerca al oído para decirle que la artista internacional estaba en la misma aeronave.

Para su sorpresa, Shakira, quien viajaba al lado de su hermano y sus dos menores hijos, se encontraba sentada detrás de él. “(Mi esposa) me dice: ‘No lo vas a creer, está sentada en el asiento atrás de ti, en la fila 2 a la ventana’”, cuenta Jaime Bayly, agregando que en el pasado había sido amigo de la cantante y que llevaba bastante tiempo sin verla.

Si bien, al principio ninguno de los dos se saludó, cuando el presentador volvió de los servicios higiénicos, cruzó miradas con la intérprete. “Me acerqué, la saludé y ella: ‘Jaime, qué alegría’. Me dio un gran abrazo y yo sentí que nos queríamos. Conversamos como 1 hora y de todo. Recuerdo que la vi muy afectada por la separación”, añadió.

Jaime Bayly se disculapa con Shakira. (Captura)

El momento bochornoso de Jaime Bayly con Shakira

Luego de que Jaime Bayly terminó de hablar con Shakira, aún quedaban cerca de 6 horas de vuelo y las azafatas empezaron a repartir la comida. El conductor reveló que es una persona que aprovecha todo lo que le ofrezcan en el avión. “Yo cuando vuelo no me privo de nada, si me ofrecen comida, me la como toda. La entrada, el plato de fondo, el postre, el pan, me como todo. Luego pido café, té y si hay snack, también me lo como”.

Sin embargo, nunca imaginó que su digestión le jugaría una mala pasada. Según explicó, su organismo comenzó a producir flatulencias que no podía controlar. “Soy una máquina de expedir ventosidades y cuando comenzaron a atacarme, tuve que tomar una decisión absolutamente capital. Las dejo salir o las reprimo, porque atrás de mí, a centímetros de mí, hay una diva y diosa”, acotó.

El periodista no tuvo otra opción que dejar salir sus gases pestilentes, por lo que ahora, tras varios días del bochornoso momento, decide disculparse por la incómoda situación. Y es que, la compositora no pasó desapercibido los malos olores y empezó a rociar sus perfumes de marcas de lujo en el aire para evitar olerlos.

“Estuvo muy mal por mi parte y pido disculpas, sobre todo, le pido disculpas a Shakira porque empecé a torturarla con esos gases innobles (...) Por cada flatulencia que yo expedía, ella sacaba un perfume y rociaba por toda la cabina. Ella contraatacaba con perfumes Cartier, Carolina Herrera, Armani, era una batalla tremenda... Lo que hice fue inmoral y avergonzado, expreso mis más rendidas disculpas a Shakira. Perdona Shaki”, concluyó.