Empresaria que ayudó a Greyssi Ortega confesó que hermana de Milena Zárate le mintió para comprarle pasajes de avión

Sandy Talavera, empresaria que radica en Estados Unidos, desmintió a Greyssi Ortega sobre la cancelación de su viaje al Perú. Magaly TV La Firme / ATV

Este miércoles 19 de julio, Magaly Medina difundió las declaraciones de Sandy Talavera, la empresaria que compró cuatro pasajes para que Greyssi Ortega regresara al Perú con sus hijos. La mujer había ayudado económicamente a la hermana menor de Milena Zárate, luego que la colombiana diera a entender que era víctima de violencia familiar en los Estados Unidos.

Te puede interesar: Greissy Ortega decidió no abordar avión de regreso al Perú, pese a que Magaly Medina le consiguió los cuatro pasajes

Lamentablemente, Greyssi Ortega jamás subió al avión con sus pequeños, cuyo vuelo estaba programado para el pasado domingo 16 de julio. En su defensa, la ‘colocha’ indicó que no se presentó en el aeropuerto porque sus hijos extrañaban a su padre y querían despedirse de él antes de volver al Perú.

No obstante, la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ difundió imágenes de la hermana de Milena comiendo pollo a la brasa con su pareja Ítalo Villaseca y sus pequeños, grabadas el viernes 14; dos días antes de su viaje al Perú. “Me veo como una idiota, la verdad”, exclamó Magaly Medina.

Greissy Ortega pidió auxilio a Magaly Medina para volver al Perú. Al final, no quiso subir al avión con sus hijos.

Empresaria da su versión

Sandy Talavera explicó que una de sus representantes se comunicó con Greyssi Ortega, a penas la colombiana hizo un llamado de auxilio para regresar al Perú por supuestos maltratos de su pareja. La hermana de Milena pidió, encarecidamente, volver a nuestro territorio nacional “lo antes posible”.

“Lo primero que hicimos fue comprar el pasaje para el día de domingo. A la medianoche, la llamamos para hacerle checking y me dijo que sí. A las cinco de la mañana, me llama ella para decirme que no va a poder viajar porque los niños quieren ver a su papá, y que tienen tres días que no lo ven”, contó al programa ‘Magaly TV La Firme’.

La empresaria Sandy Talavera explicó a detalle la situación que se presentó momentos antes del vuelo de Greyssi Ortega.

La empresaria indicó que, pese a la cancelación de Greyssi Ortega, se puso en su lugar e hizo de todo para que los pasajes no se perdieran. “Tuvimos que decir una mentira, no podemos decirle (a la aerolínea) que ella no se subió al avión porque sus hijos quisieron ver a su papá y despedirse. Dijimos que hubo un contratiempo con la niña”.

Te puede interesar: Magaly Medina molesta con Greissy Ortega por no volver al Perú: “Me veo como una idiota”

“Me pidieron un papel que confirmara que su hijo tiene el trastorno de autismo. Quedamos en que me lo diera antes de las 10 de la mañana para salvar los pasajes. Dijo que sí los iba a dar, pero luego me dijo que no lo tenía. Llegó el lunes y veo que se había visto con el papá de los niños, estaban comiendo pollo a la brasa. Me había mentido”, sentenció la empresaria, decepcionada de la hermana de Milena Zárate.

Greissy Ortega fue vista cenando con Ítalo Villaseca y sus hijos, el viernes 14 de julio. ATV

Milena Zárate preocupada por Greyssi

Milena Zárate conversó con Magaly Medina sobre la situación de su hermana menor. La cantante colombiana indicó que está preocupada por la salud de mental de Greyssi, ya que uno de sus doctores observó las conductas de su familiar y le señaló que podría padecer “un trastorno de la personalidad, narcisista y de rasgos psicopáticos”.

Te puede interesar: Greissy Ortega se disculpa con Magaly Medina por perder el vuelo de retorno a Perú: “Tendría que entenderme”

“Yo le tengo miedo, es capaz de hacerme algo físico, a mí y a mi hija. A mi hija no la quiere porque es hija de Edwin, del susodicho. Yo a ella nunca la mandé a meterse con él, ni con el marido que tiene ahora, ni a llenarse hijos para retenerlo. Tuvo la oportunidad de hacer su vida en Colombia, de estudiar y de hacer algo nuevo, pero prefirió venir a este país a seguir lastimándome. Aún así, yo siempre he querido darle la mano”, expresó en el programa de Magaly.