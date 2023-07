FPF vs GOLPERU: preguntas, respuestas y una diferencia clave en nueva medida cautelar por derechos de tv

Pese a que Alianza Lima renovó contrato con GOLPERU, el clásico contra Universitario irá por Liga 1 Max (Liga 1).

La disputa por los derechos de televisión de la Liga 1 entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la empresa 1190 Sports contra el Consorcio Fútbol Perú volvió a dar un giro luego que el Poder Judicial emitió una nueva medida cautelar que suspende los contratos que Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC, Melgar y Deportivo Binacional firmaron con GOLPERU y Media Networks, por lo que estos clubes quedaron impedidos de ejecutar sus acuerdos comerciales.

Hace unos meses, se promulgó una medida cautelar similar el 16 de diciembre del año 2022, pero esta fue anulada por la Corte Superior de Justicia de Lima tras una apelación de la parte afectada. Infobae Perú conversó con el abogado deportivo Julio García, quien explicó detalles del nuevo fallo y las diferencias entre ambas resoluciones.

¿En qué consiste la nueva medida cautelar a favor de la FPF?

“La medida cautelar que se ha otorgado es muy similar a la que ya existía a comienzos de año y que fue revocada por la Corte Superior, básicamente porque no se había establecido el perjuicio y se hablaba de un perjuicio económico. Según lo que leo en la nueva medida cautelar, la Federación ha presentado un peritaje que dice que habría un daño económico irreparable de 7 millones de soles si es que no se suspenden los efectos de los contratos ya suscritos, y de cualquier acto que tenga vinculación o origen en esos contratos”, indicó.

¿Cuál es la diferencia de la nueva medida cautelar?

García Torres también advirtió sobre un aspecto en la nueva cautelar. Si bien esta vez la FPF sí sustentó cual sería su perjuicio económico, no dejó en claro a que se debería el mismo:

“Lo que no queda claro, o por lo menos la resolución no lo explica, es ¿Cuál es ese perjuicio? Dice que hay un perjuicio de 7 millones, pero no dice de donde se origina. Aparentemente sería dinero que no ingresaría a la Federación, pero a mi no me hace sentido, porque no nos dice en que periodo, si es este año o todos los años. Si los clubes estaban obligados a pagar el 10% de sus derechos a la FPF, serían 70 millones, pero no se si toman como referencia los contratos de los clubes, porque ese monto es demasiado amplio, además no los conocen, solo saben de su existencia, o si se refiere a la propuesta de 1190 Sports, pero no resulta muy lógico tampoco, pues en teoría, 1190 Sports no estaría explotando los derechos de los clubes rebeldes. Tampoco se entiende porque, en los hechos, no sabemos si 1190 ha pagado a los clubes rebeldes”, señaló.

Julio García conversó con Infobae Perú sobre la nueva medida cautelar aprobada por el Poder Judicial contra el Consorcio Fútbol Perú (Cosas).

¿Esta nueva medida cautelar inclina la balanza en favor de la FPF?

“En mi experiencia falta mucho para que la Federación gane el caso. La FPF cometió el error de solicitar que el Poder Judicial la declare dueña de los derechos, creo que es un error, porque la propiedad de los derechos de televisión tiene su origen en la normativa deportiva, los estatutos de FIFA, Conmebol y la misma FPF. No necesita que el Poder Judicial lo declare ¿Por qué fueron? Ellos tendrán su estrategia. No creo que la medida cautelar los ponga cerca de ganar. Lo que sí ha ocurrido es que una serie de hechos se han dado, que los ha favorecido, por ejemplo, la modificación del reglamento que estableció que era una infracción sancionable el que no se permitiera el accedo a los estadios a las empresas que tenían contrato con la FPF. Ese hecho ha sido mucho más importante que la medida cautelar, porque hace unas semanas hubo un periodo en el que no hubo medida cautelar, han sido como tres semanas, y sin embargo, no pudo entrar el Consorcio, siguió transmitiendo 1190, esto porque los clubes no se arriesgaron a que les inicien un procedimiento sancionatorio. Ese hecho, más la suma de todos los demás, ya está inclinando mucho la balanza en favor de la FPF”.

¿GOLPERU puede volver a apelar la medida cautelar?

“Creo que la van a volver a objetar, porque, por ejemplo, a mi no me queda claro. La parte más importante que ordenó que se acreditara, lo menos que se puede decir, es que la redacción no lo termina de aclarar, porque no lo explica, no nos dice de donde salen los 7 millones. No termina de acreditar el porque de esos 7 millones, o de donde salió o por qué es irreparable”.

¿Qué dice la medida cautelar?

La nueva medida cautelar fue promulgada por el Séptimo Juzgado Civil Sub Especial Comercial, el cual señaló lo siguiente:

“Se resuelve declarar fundada la Pretensión Cautelar Principal formulada por la FPF y por lo tanto ordena SUSPENDER la ejecución de cualquier contrato y/o acto jurídico, así como todas las prestaciones derivadas de dichos contratos, que hubiera celebrado el Consorcio Fútbol Perú, o cualesquiera de sus miembros o las empresas que lo conforman, en concreta Media Networks Latin América S.A.C., y GOL TV Latinoamérica S.A.C., con cualquiera de los clubes de fútbol profesional en relación a la cesión de los derechos de transmisión audiovisual de la Liga1, ediciones 2023 y siguientes que son titularidad de la FPF, salvo aquellos expresamente autorizados por escrito por la FPF”, se lee en el documento.

Al igual que en la primera medida cautelar, esta ordenó que ningún club puede cerrar contrato con el Consorcio Fútbol Perú: “En consecuencia, se ORDENA a los emplazados, o a cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general (persona natural o jurídica), abstenerse a ejecutar dichos actos jurídicos, y sus respectivas prestaciones”.

Es preciso indicar que, la medida no afecta los contratos de Universitario, Deportivo Municipal, Sport Boys y Carlos A. Mannucci, los cuales todavía siguen en vigencia, no obstante, no podrán extenderse o renovarse.