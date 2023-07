Michelle Alexander defiende a Sergio Galliani luego de minimizar a Melissa Paredes: “No lo ha hecho de mala intención”

Michelle Alexander defiende a Sergio Galliani luego de minimizar a Melissa Paredes. Instagram.

Hace unos días, Sergio Galliani sorprendió a todos los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ al señalar que declarar que no conoce a Melissa Paredes, quien acaba de ingresar con su personaje de Patty’' a la vida de Joel Gonzales (Erick Elera).

Te puede interesar: Sergio Galliani y su dura respuesta sobre el debut de Melissa Paredes en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “No sé quién es, lo siento”

El recordado ‘Nachito’ dijo que no ve televisión y por eso no ha tenido la oportunidad de ver la actuación de Melissa Paredes. “No veo televisión, lo siento. No sé quién es tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, comentó al diario La República.

Ante ello, muchos lo han tomado con una intención de minimizar a la exconductora de ‘América Hoy’. Al respecto, Michelle Alexander, productora y directora de muchas novelas exitosas en el Perú y que ha tenido como protagonista a Paredes en un par de sus novelas, respaldó a Galliani.

Te puede interesar: Michelle Alexander apoya a Melissa Paredes tras su ingreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Ojalá su personaje sea permanente”

Luego de ser abordada por los medios, la productora manifestó su apoyo al popular ‘Miguel Ignacio de las Casas’ y comentó que no cree que haya un mala intención en las palabras del actor.

“Seguramente no la conocerá, no todos tienen que conocer a nadie. No la conocerá, no verá televisión, no lo sé. Hay mucha gente que no ve TV y en todo caso, yo conozco a Sergio Galliani no creo que lo haya dicho con un afán de desprestigiar ni hablar mal de nadie”, dijo al diario El Popular.

También comentó que al igual que el actor, ella tampoco puede conocer a algunas personas que salen en la pantalla chica, pero no por eso es hablar mal de ellas.

Te puede interesar: Erick Elera respaldó a Melissa Paredes luego que Sergio Galliani la minimizara como actriz

“No creo que haya sido esa intención y si no la conoce, pues, no la conoce. A mí me puedes preguntar por alguien que no conozco y no por eso voy a despreciarlo, creo que por ahí no va. Y en todo caso, mi opinión, pienso eso sin saber exactamente cómo ha sido porque no voy a comentar porque no sé exactamente. Pero no creo que haya habido ninguna mala intención en ese comentario”, explicó.

Melissa Paredes quiere volver a actuar y convencerá a Michelle Alexander. (Captura / Difusión)

Michelle Alexander, feliz con el ingreso de Melissa Paredes a ‘Al Fondo Hay Sitio’

Michelle Alexander también no dudó en felicitar una vez más a Melissa Paredes por este logro. La productora aseguró que está feliz por ella y no descarta tenerla en una de sus próximas producciones nacionales, siempre y cuando tenga el perfil de uno de sus papeles.

“Me alegra muchísimo que haya retomado su carrera, le deseo lo mejor. Ojalá el personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’ sea permanente, porque los actores que firman por esa producción no es para unos capítulos, trabajan varios años. Ella actúa bacán, es buena actriz, ella protagonizó dos de mis producciones, le deseo lo mejor y que se dedique a lo que ella sabe hacer, ser actriz”, dijo la productora de ‘Luz de Luna’.

Michelle Alexander repitió que no tiene ningún problema de volver a trabajar con ella. Sin embargo, aún no encuentra el personaje que pueda calzar con ella en alguna de sus producciones.

“Para mí, Melissa es una actriz dramática muy buena, maneja el drama de manera excelente. Puede interpretar cualquier tipo de personaje, desde una chica pícara y alegre hasta uno lleno de drama, como lo hizo en nuestras producciones ‘Ojitos hechiceros’ y ‘Dos hermanas’”, indicó.