Melissa Klug evita hablar sobre ampay de Samahara Lobatón y hace aclaración: “Se fue de mi casa por rebelde”

Samahara Lobatón sigue dando de qué hablar y ahora por el supuesto acercamiento con Bryan Torres, amigo íntimo de Jefferson Farfán. Ambos fueron captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ saliendo del departamento de la influencer. Asimismo, grabaron a la exchica reality llegando en horas de la madrugada al domicilio de Torres tras asistir a una discoteca. Esto avivó los rumores de un posible romance y Melissa Klug fue consultada al respecto.

La empresaria estuvo como invitada en el set de ‘Mande quien mande’ para participar de una divertida dinámica donde debía decidir a qué personajes bajaba o no de su avión. Entre las figuras apareció su hija y María Pía Copello aprovechó para preguntarle acerca de la polémica que envuelve a su primogénita. “¿Crees que es pronto para que rehaga su vida, se involucre en otra relación?”, consultó la conductora.

Samahara Lobatón estaría en salidas románticas con Bryan Torres, amigo íntimo de Jefferson Farfán. | Amor y Fuego.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ dejó en claro que no se involucra en las decisiones que tome Samahara Lobatón, pues ya es mayor de edad y debe asumir las consecuencias de sus actos. “Tiene una hija y tiene que pensar en hacer primero las cosas para que después no se arrepienta (...) Es decisión de ella, no puedo mandar en su vida. Los errores que ella cometa, va a tener que asumirlos”, señaló.

En ese momento, María Pía le preguntó si la exintegrante de ‘Combate’ suele escuchar sus consejos o los ignora. “No, no me escucha. Me toma atención en ese momento, pero yo pienso que no. Toma sus propias decisiones. Muchas veces no quieren que los ayuden y buena, ella ya tiene que ver sus acciones”.

Finalmente, Melissa Klug contó las razones de su hija para mudarse de su casa desde muy joven. Según reveló, la influencer no quiso acatar las reglas de su hogar y decidió mudar. Además, la empresaria aseguró que siempre estuvo a su lado y pendiente de lo que hacía; sin embargo, no pudo evitar que la modelo se equivoque en el camino.

“Yo creo que si ella se fue temprano fue por rebelde porque no quería acatar las órdenes que había en casa. Quería hacer lo que se le da la gana. Tiene que haber respeto y hay reglas. Y si no les gusta, las puertas están abiertas. Muchas veces estuve detrás de ella, pero ya las decisiones ya las tomó”, sentenció.

Melissa Klug cuenta por qué Samahara Lobatón se fue de su casa. (Captura)

Youna y su fuerte acusación contra Samahara Lobatón

Como se recuerda, cuando se confirmó su ruptura con la madre de su hija, Youna dio a entender que Samahara había faltado el respeto a su hogar y no había sido fiel.

“Me cansé de ser una persona que calla, la cual piensan que siempre tuve la culpa. Van a saber la verdad de las cosas y van a conocer quién soy realmente. Yo siempre fui fiel a mi familia y a mi expareja. Por respeto a mi hija siempre consideré darle una familia unida, pero lastimosamente algunas personas no saben lo que es ser fiel y respetar a su familia”, escribió en su red social en aquel entonces.

Por su parte, Lobatón indicó que no hay terceras personas y descartó alguna reconciliación con el barbero, pues ya lo intentaron muchas veces y no funcionó. “La verdad que me apena muchísimo ver a un hombre en posición de víctima, cuando él no la tiene. Él acaso no se acuerda todo el daño que me ha hecho y cuántas veces tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran loca porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres. Cuántas veces él me ha sacado la vuelta, cuando yo lo he hecho algo, lo he hecho soltera”, acotó furiosa.