Magaly Medina encara a Nicola Porcella por criticarla en ‘La Casa de los Famosos México’: “Se hace el pobrecito”

Si bien es cierto, Magaly Medina aceptó que Nicola Porcella está haciendo un buen trabajo en ‘La Casa de los Famosos México’ y le gustaría tenerlo en su reality, no se quedó guardó nada cuando se refirió a los ataques del peruano en dicho programa. Como se recuerda, el exintegrante de Esto es Guerra indicó que a causa de la periodista le cerraron la puerta en la televisión.

Magaly Medina le recordó su historial en la televisión y de las veces que fue acusado de agresor. Además de resaltarle que sus cámaras lo grabaron insultando a Angie Arizaga. Recalcó que fueron estas las razones por las que América TV lo retiró de su programa, no por ella.

Para la conductora de TV, Nicola Porcella no está asumiendo su error y prefiere culpar a los demás.

“Le echa la culpa a mi programa, a mí, a todo el mundo. Claro, una vez que salgan todos de La Casa de los Famosos, podrán googlear y ver en realidad cuál es el historial que acá en Perú tiene Nicola Porcella, pero mientras tanto él la está haciendo y no hay que negarlo, la está haciendo, él tiene amplia trayectoria, sabe cómo se juega en un reality, cuáles son las reglas del show, todo lo que estamos en televisión, conocemos este negocio al dedillo”, indicó Magaly Medina.

La periodista indicó que los coqueteos entre Wendy Guevara y el modelo peruano ha gustado al público. Además de las ocurrencias entre ellos. “Todo ese morbo que ha despertado esta relación de ellos dos está haciendo que sea reality, definitivamente, funcione. Si yo tuviera un reality, también los traería a los dos, porque si funcionaría”, señaló.

Magaly Medina responde a Nicola Porcella.

“Nicola Porcella se victimiza”

Sin embargo, lo que no puede tolerar es que Nicola Porcella se victimice ante los demás, y le eche la culpa a de “sus desgracias en Perú”.

“Sí, yo he sido la persona que lo ha criticado, que le ha sacado las cosas con pruebas. La gente ha querido venir acá a sentarse a denunciar hechos que les ha parecido mal de su parte. Ha venido el amigo de Angie Arizaga a darnos unos audios donde revelaban una violencia, según ella, que era víctima de violencia. Mis cámaras lo captaron discutiendo airadamente y de manera grosera y violenta con Angie Arizaga. ¿Cómo se defiende él? Haciéndose el pobrecito”, dijo fastidiada.

Magaly Medina le aclaró que nunca habló sin pruebas, y no tiene por qué culparla a ella. Muchos menos en un lugar donde nadie la conoce. La conductora de TV indicó que sus actos hicieron que América TV le cerrara las puertas, pues si programa se emitía en un horario de protección al menor.

“Los canales no pueden soportar que una persona (esté) en un horario que va dirigido a adolescentes, a niños, a jóvenes, que no sea un ejemplo a seguir. Él con su comportamiento hizo que su canal, América Televisión, le retirara el respaldo. Tiene que asumir que sus errores fueron parte”, sentenció.

Habla de demanda que le entabló Nicola Porcella

En otro momento, aclaró que no fue ella quien lo demandó, sino que fue él quien inició el proceso legal por no tolerar los dimes y diretes entre ellos. “Yo no le pongo demandas a nadie, es parte del show. Allá la gente que quiere hacer perder el tiempo a los jueces”, dijo la periodista.