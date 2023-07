Las polémicas publicaciones de Corinthians tras eliminar a Universitario de Copa Sudamericana 2023

Las polémicas publicaciones de Corinthians en sus redes sociales luego de eliminación de Universitario de Deportes de Copa Sudamericana 2023.

La polémica siempre estuvo presente desde que empezaron a enfrentarse Universitario de Deportes y Corinthians en los play off de ida y vuelta por la Copa Sudamericana 2023. Los 180 minutos se vivieron dentro y fuera de las canchas se convirtió en una disputa entre jugadores, entrenadores e hinchas. La clasificación por los octavos de final del torneo internacional no era lo único por lo que se jugaba y la presión entre ambas escuadras terminó en peleas y gestos racistas.

En Brasil, el preparador físico de la ‘U’ quedó detenido por un acto que fue considerado por las autoridades como racista. Las excusas del técnico del ‘timao’ para no jugar en Lima debido a una supuesta alerta sanitaria y poca seguridad policial también generaron malestar en los cremas. Mientras que en Lima, la bronca tras la celebración de Gustavo Ryan en el segundo gol provocó una trifulca entre jugadores de la ‘U’ y del mismo Corinthians, pero las publicaciones provocadoras del cuadro brasileño en su Twitter solo han generado una ola de rechazo.

Todo eso se dio en el repechaje entre peruanos y brasileños del torneo continental. Los ‘merengues’ no pudieron revertir el marcador que estaba en contra por 1-0 a favor de Corinthians, y terminó perdiendo 2-1 de local, quedando eliminados de la competencia internacional, pero mientras se definía la llave en el campo de Ate, otro partido se jugaba en las redes sociales. La cuenta oficial del equipo de Vanderlei Luxemburgo empezó a publicar mensajes polémicos en contra de los ‘cremas’ desatando la furia de sus hinchas.

“AHORA ESTÁ EN LOS OCTAVOS! ¡Timão venció a Universitario, en casa y fuera, y aseguró la clasificación para la siguiente fase de la CONMEBOL Sudamericana!”, ese fue el primer tuit que creó controversia, ya que el mensaje fue acompañado con una imagen donde se ve a un pirata con el fondo del estadio Monumental, y con una espada clavada en el escudo de Universitario. Una ofensa para los fanáticos del equipo de Jorge Fossati y no dudaron de responder airadamente.

Publicación polémica de Corinthians en sus redes sociales tras eliminación de Universitario de Copa Sudamericana 2023.

La segunda publicación fue más provocadora aún. Corinthians publicó otra imagen para molestar a los ‘cremas’ poniendo una imagen de personas graduándose, para resaltar que varios jugadores del ‘Timao’ fueron juveniles, y con ellos Universitario de Deportes quedó eliminado. Como para mencionar a algunos está Felipe Augusto quien tiene 19 años, Adson Ferreira tiene 22 años, y Murillo Santiago tiene 21.

Segunda publicación polémica de Corinthians en sus redes sociales tras eliminación de Universitario de Copa Sudamericana 2023.

En una tercera publicación, el ‘Timao’ usó la foto de la celebración de Gustavo Ryan mostrando su camiseta a la Trinchera Norte con un mensaje “¡Solo quien es, sabe! ¡AQUÍ ES CORINTHIANS!”. Justamente ese festejo fue el que desató la descomunal bronca casi al final del partido, donde Matías Di Benedetto no permitió la burla del volante del cuadro brasileño y fue corriendo a ‘pecharlo’. Luego se sumaron más jugadores de ambos equipos armándose una pelea dentro de la cancha, hasta tuvo que intervenir la policía. Las autoridades resguardaron a los futbolistas paulistas y los pusieron cerca de la banca de suplentes para que no continúe el enfrentamiento que ya estaba trasladando en las tribunas, donde se empezaron a tirar objetos como botellas, papeles, etc.

Policías tuvieron que intervenir durante la pelea en el Universitario vs Corinthians | Agencia Andina

Dentro de esa discusión, se vio a los ‘cremas’ reclamando a los efectivos policiales por no ayudarlos, y dentro ellos estaba Rodrigo Ureña, que golpeaba sus escudos. Se pensó que el árbitro Wilmar Roldán iba dar por finalizado el encuentro, pero no fue así se reanudó los pocos minutos que quedaban, pero antes expulsó a cinco jugadores tras lamentable suceso: Matías Di Benedetto, Horacio Calcaterra y Piero Guzmán por parte de los ‘merengues’, y Matheus Araujo, Gustavo Ryan, por los ‘brazucas’. Finalmente, ambas escuadras se quedaron con nueve hombres en la cancha.

Ryan mostró su camiseta a la 'Trinchera Norte' y provocó pelea en Universitario vs Corinthians. (Andina)

No se sabe qué sanciones impondrá la Conmebol a Universitario y Corinthians, pero los ‘cremas’ ya cuentan con una tras las agresiones posteriores al partido con Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina en el estadio Monumental al ser sancionado con ocho y cuatro partidos para José Carvallo y Roberto Siucho, respectivamente y al pago de 70 mil dólares.