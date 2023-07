Flavia Laos contó que sufrió bullying en su colegio tras su ingreso a la TV: “A mis papás les afectaba”

Flavia Laos estuvo como invitada en el canal de YouTube de Carlos Carlín y recodó sus inicios en televisión, como la vez que fue convocada para ser la conductora del programa infantil ‘La Hora Warner’ con tan solo 10 años. Si bien, desde muy pequeña ya había aparecido en otros programas, fue en el espacio de Latina Televisión que comenzó a ganarse el corazón de los peruanos.

En 2007 apareció en la pantalla chica junto a Emilio Noguerol y Ricky Ota, presentando dibujos animados de Warner Bros Animation. Asimismo, se encargaba de entrevistar a diversas celebridades del momento, por lo que su popularidad fue en aumento. Sin embargo, no todo fue felicidad para la rubia, pues reveló que sufrió de bullying en su colegio.

Flavia Laos en 'La Hora Warner'. (Captura)

Todo sucedió cuando Carlos Carlín le preguntó si era bulleada por aparecer en televisión. “Sí, siempre recibía bullying”, confesó Flavia Laos para luego contar cómo manejaba los ataques de sus compañeros de aula. Según explicó, ella tenía la autoestima muy alta como para sentirse afectada por lo que decían los otros alumnos.

“Yo como que, ya que les importa, vivan su vida y no se metan conmigo. Yo me creía lo máximo, siempre tuve la autoestima bien arriba. Eso es lo bueno”, agregó.

Asimismo, la actriz confesó que fueron sus padres los que se incomodaban por lo que le pasaba; sin embargo, ella seguía restándole importancia y trataba de hacerles entender que no le hacía sentir mal. Incluso, la influencer aseguró que en su escuela se ponía a cantar y a actuar, pese a la envidia de sus compañeritos.

“Mis papás (me sostenían) A ellos si les afectaba, ‘¿por qué se meten con mi hija? O ¿Por qué la ven como el bicho raro?’ y yo, ‘¡Ay, mamá! Ya quisieran decía’, de chibola era creidasa, te lo juro, me la creía. Entonces, mi mamá se reía y decía: ‘bueno, si a ella no le afecta, por qué me tiene que afectar a mí’. Yo me ponía a cantar y a actuar”, acotó entre risas.

Flavia Laos revela que sufrió bullying por aparecer en TV desde niña. (Captura)

Cabe mencionar que, en entrevista con Infobae Perú, Flavia Laos también recordó su paso por el espacio de Latina Televisión y rescató lo mucho que aprendió sobre el rubro del entretenimiento. Además, aseguró que siempre quiso estar bajo los reflectores y fue una de las mejores experiencias de su vida.

“Fue una experiencia súper bonita. Me acuerdo que me enseñaron a llevar un programa y nos preparaban la dicción. Fue súper lindo, conocí a Ricky y a Emilio, que fueron mis compañeros como dos años. Tengo buenos recuerdos. Nunca sentí presión, para mí era un juego en la televisión, siempre me gustó y encima me pagaban”, dijo la modelo.

Flavia Laos y su deseo de no exponer su vida con Austin Palao

Después varios meses saliendo, Austin Palao y Flavia Laos oficializaron su relación el 3 de agosto del 2022. Aunque no son la pareja más romántica del medio, se han convertido en una de las más sólidas. Los enamorados compartían lo bien que la pasaban juntos y hasta se dedicaban mensajes cariñosos. Sin embargo, muchas veces los usuarios los cuestionaron por no mostrarse “auténticos” y más cercanos. Incluso, señalaron que la relación es una creación para ganar más seguidores.

Pese a que lo desmintieron, los cibernautas fueron muy críticos. Lejos de complacernos, Austin y Flavia tomaron una radical decisión, no hablar más de su vida amorosa. “Nos hemos dado cuenta de que es un país súper amarillista, donde vende la vida personal, lo cual está bien porque nos hemos hecho conocidos por eso. Pero llega un punto en el que queremos que haya un poco más de enfoque en nuestra carrera, así que hemos decidido contar las cosas que queremos contar, no ventilar todo”, acotó a nuestro medio.