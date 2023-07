Fiscalía de la Nación solicita pericia al libro de Dina Boluarte ante denuncia de plagio

Fiscal pide realizar pericias al libro de la presidenta Dina Boluarte ante denuncia de plagio| Composición Infobae

El libro de la presidenta de la República, Dina Boluarte, continúa estando en la mira por la justicia peruana. Esta vez, el fiscal Miguel Ángel Puicón Yaipén pidió que se realice una pericia a la obra titulada “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

A través de un oficio enviado al gerente de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, Augusto Antonio Bambaren, se menciona que se requiere la revisión de la obra en el programa Turnitin. Cabe recordar que, en programa Punto Final realizó esta misma gestión y registró que el 55% del escrito plagiado.

“[...] se realice la revisión del libro “El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” a través del programa TURNITIN a efectos de identificar y determinar el porcentaje de coincidencias de fuentes que no habrían sido citadas y que aparecen en la obra cuestionada”, se lee en el documento firmado por el fiscal.

Es decir, con este programa, la Fiscalía de la Nación podrá corroborar el porcentaje de similitud que tiene el libro de la mandataria y de los otros autores con los informes nacionales e internacionales. Esta solicitud se realiza en el marco de la investigación que se le abrió a la jefa de Estado.

Fiscal pide realizar pericias al libro de Dina Boluarte|Fiscalía de la Nación

Además, se menciona que “urge” realizar esta diligencia por el presunto delito contra los derechos del autor en agravio a los investigadores. Estas diligencias también alcanza a los letrados Efraín Anaya Cárdenas, Luis Alberto Gavancha, Marcial Quinto Gomero, María Esther Chávez, Hugo Villar Mayta, Nancy Rosa Angeludis y Carmen del Pilar Rivera.

Presidenta descartó plagio

Tras más de una semana de hacer público esta denuncia, la jefa de Estado reapareció para pronunciarse del caso. En este sentido, señaló que no existió plagió y se trató de una “monografía”, pero que nunca se puso a la venta.

Sin embargo, este escrito fue presentado como parte de su CV para lograr un cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el 2007. Es decir, en ese momento lo consideró relevantes para estar en su carta de presentación.

Desde una conferencia de Palacio de Gobierno, la mandataria se defendió indicando que la revelación de su escrito se hace con una mal intención. Al igual que indicó que nunca se tuvo la intención a llegar ser un “libro”.

Dina Boluarte asegura que su labor en libro cuestionado por plagio fue solo compilar

“En relación con la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público”, se defendió.

Asimismo, manifestó que su participación fue “compilar las normas legales mínimas”, ya que en el libro no se precisa de quién es cada texto que se lee. A su vez, precisó que se someterá a cualquier diligencia que realice el Ministerio Público “como lo ha hecho siempre”.

Luego de la difusión de esta denuncia, la presidenta no brindó ninguna declaración, solo asistía a las actividades oficiales. El único representante del Ejecutivo que decidió responder fue el premier Alberto Otárola, quien señaló que Boluarte colaborará con la investigación.

Dina Boluarte asegura que su labor en libro cuestionado por plagio fue solo compilar. (TV Perú)

De acuerdo con el citado medio, uno de los autores que aparece junto a la mandataria no reconoce el libro e incluso señala que no lo coloca en su CV. Una grave situación, debido a que se reportó que tiene similitud con otros estudios internacionales.

Luego de dos días de conocerse la denuncia, representantes del Ministerio Público también asistieron a la Biblioteca Nacional del Perú para solicitar el libro ante la investigación.